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مقتل شرطيّين بولاية وسط دارفور على يد جماعة مسلحة

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زالنجي 16 يوليو 2017 ـ لقي شرطيّين مصرعهما اثر إطلاق نار عليهما من جماعة مسلحة مساء السبت، أثناء محاولتها الاستيلاء على سيارة إسعاف كانت في طريقها إلى زالنجي عاصمة ولاية وسط دارفور

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والي وسط دارفور الشرتاي جعفر عبد الحكم

وقالت حكومة وسط دارفور في بيان صحفي تلقته (سودان تربيون) ان مسلحبن قاموا سرقوا سيارة إسعاف تتبع لمستشفى (نيرتتي) لدى عودتها من زالنجي بعد اسعافها إمرأة لمستشفى زالنجي.

وأضافت " إعترضتها مجموعة مسلحة في منطقة شاوا، وأطلقت عليها الرصاص أصابت فردين من قوات الشرطة كانا في حراسة العربة إستشهداعلى الفور ثم إختطفوا العربة".

وأفاد البيان أن محاولة السرقة بائت بالفشل بعد تمكن القوات المسلحة المتمركزة في منطقة وارنقا من اللحاق بالجناة وإستعادة العربة قبيل مرور ثلاث ساعات

وفي سياق منفصل قالت حكومة وسط دارفور، أن مجموعة متفلتة سعت لمقاومة الإجراءات الأمنية المتشددة التي إتخذتها الحكومة لضبط المركبات غير المقننة، واختطفت سيارة تتبع للشرطة الشعبية صباح الجمعة، كانت في طريقها من نيالا الى زالنجي بالقرب من منطقة شاوا.

وأوضح البيان أن قوات الشرطة الشعبية تمكنت من إستعادة العربة بعد ساعات من الحادث.

وكانت حكومة ولاية وسط دارفور أصدرت قرارات منعت التحرك بالسيارات التي لا تحمل لوحات وفرضت عقوبات صارمة على المخالفين.

وأكدت حكومة وسط دارفور قدرتها على تحمل كامل المسؤولية في تحقيق الأمن والإستقرار وفرض هيبة الدولة والقانون بالولاية.

ودعت المواطنين للتعاون الكامل مع الأجهزة الأمنية بعدم إيواء المجرمين والتبليغ الفوري عن تحركاتهم حتى تتمكن القوات النظامية من إفشال "خططهم التخريبية".



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