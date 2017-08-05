مقتل شرطي طعنا على يد مجهولين بشمال دارفور

الفاشر 5 أغسطس 2017- قتل شرطي طعنا بآلة حاده على يد مجهولين ، بمعسكر "رواندا" بمحلية طويلة غرب الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور .

وقال الشيخ سليمان أحمد أحد شيوخ طويلة لـ(سودان تربيون) السبت، إن الشرطي المقتول - عبدالسلام عبدالجبار يتبع للدفعة "56 بياضه"- وجد مطعونا بالسكين داخل منزله بالمعسكر وتم اسعافه للفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور – 60 كلم الا آنه فارق الحياة.

وقال "الحادث يكتنفه الغموض لأن القاتل يقطن مع شقيقه ووجدوه مطعونا وشقيقه موثق بالحبال داخل منزلهم ".

وفي وقت سابق دعا النائب البرلماني المستقل بمجلس ولاية شمال دارفور التشريعي آدم اسحق منان حكومة ولجنة أمن ولاية شمال دارفور بمراجعة سياستها الأمنية بعد تفشي ظاهرة عدم اللا امن بالولاية.

وقال منان في وقت ل"سودان تربيون" أنه يدعو حكومة ولجنة أمن الولاية لمراجعة سياستها الأمنية والإسراع في القبض على الجناه الذين يرتكبون الحوادث وتقديمهم لمحاكمة ناجزة.

وقال "المجرمون أصبحوا يتربصون ويرصدون ضحاياهم والجريمة أصبحت منظمة وتتطور كل يوم بما يوجب على الحكومة تطوير وسائلها".