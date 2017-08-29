مقتل شرطي في اشتباك مع قوات (الدعم السريع) بدارفور

الفاشر 29 أغسطس 2017 ـ لقي شرطي يتبع لقوات الاحتياطي المركزي، حتفه بمنطقة (المالحة) 200 كلم شمال شرق الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور غربي السودان، إثر نزاع مع قوات الدعم السريع.

قوات الدعم السريع في مدينة سنجة بولاية سنار

وقال مصدر مسؤول في الحكومة المحلية لـ(سودان تربيون) الثلاثاء، إن الحادثة وقعت مساء الإثنين "وكانت محدودة وتم احتواءها في الحال".

وأضاف "المشكله حدثت مساء الإثنين بين أفراد يتبعون لقوات الدعم السريع وفرد آخر يتبع للاحتياطي المركزي بالمالحه، على إثره قتل الشرطي وبجهود كبيرة من معتمد المحلية والإدارة الأهلية تم احتواء الموقف والقبض على المتهم وسيتم تقديمه للعدالة".

ولم يقدم المسؤول المزيد من التفصيل حول طبيعة النزاع الذي وقع.

و(المالحة) من المحليات الحدودية لولاية شمال دارفور مع دولة ليبيا وتمركزت فيها قوة من (الدعم السريع) في إطار تأمين الحدود ومنع الإتجار بالبشر.