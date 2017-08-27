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مقتل صحفي أميركي خلال معارك في جنوب السودان

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جوبا 27 أغسطس 2017 ـ لقي صحفي أميركي يغطي الحرب الأهلية في جنوب السودان، يوم السبت مصرعه خلال معركة بين المتمردين والقوات الحكومية.

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الصحفي الأميركي كريستوفر ألين لقي حتفه في كايا بجنوب السودان ـ صورة من موقع (الحياة) الالكتروني

وقتل كريستوفر ألين، 26 عاما، أثناء قتال عنيف في بلدة "كايا" بالقرب من الحدود مع أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

كما قتل ما لا يقل عن 16 متمردا وفقا لما ذكره مسؤولون في جيش جنوب السودان، مضيفين أن جثة الصحفي نقلت الى المستشفى العسكرى في جوبا عاصمة البلاد.

وأكدت السفارة الأميركية في جوبا وفاة الصحفي ألين في بيان أصدرته السبت.

وأشارت تقارير إلى أن ألين، تخرج في جامعة بنسلفانيا 2013، كان برفقة قوات التمرد الجنوب السودانية خلال الأسبوع الماضي.

وقتل عشرات الآلاف من المواطنين في جنوب السودان منذ اندلاع النزاع في عام 2014 وفر أكثر من مليون شخص عبر الحدود إلى أوغندا بسبب القتال داخل المنطقة الحدودية.

وقبل تغطيته للحرب في جنوب السودان كان ألين يقوم بتغطية الحرب في أوكرانيا.

وكان كريستوفر ألن يعمل صحافياً ومصوراً مستقلاً لحساب عدد من وسائل الإعلام الدولية بينها "ذي تلغراف" و"فايس نيوز" و"ذي اندبندنت". ووصل أخيراً إلى جنوب السودان بعدما قام بتغطية النزاع في أوكرانيا لفترة طويلة.

وكانت مصادر محلية في الاستخبارات الأوغندية ذكرت في نهاية يوليو الماضي أنه منذ الهجوم الأخير للمتمردين على كايا في وفمبر، يحكم الجيش سيطرته على المدينة، لكن المتمردين يسيطرون على محيطها.



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