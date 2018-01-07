مقتل طالب وإصابة آخرين في احتجاجات بعاصمة غرب دارفور

الجنينة 7 يناير 2018 ـ لقى طالب مصرعه وأصيب آخرون في موجة احتجاجات عارمة اجتاحت الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور الأحد.

احتجاجات الطلاب في الجنينة بغرب دارفور ..الاحد 7 يناير 2018

وقال مسؤول بحكومة غرب دارفور فضل حجب أسمه لـ "سودان تربيون" إن مئات الطلاب خرجوا في مظاهرة احتجاجية جابت شوارع مدينة الجنينة، متهما جهات لم يسمها بتحريك الطلاب مستغلة ارتفاع الأسعار.

وقال "تدخلت قوات من الشرطة وقوات الدعم السريع لتفريق المظاهرة ووقعت إصابات وسط المحتجين كما قتل طالب في المرحلة الثانوية يدعى الزبير إبراهيم سكيران والسلطات ستحقق في الأمر".

وعلى ذات الصعيد أصدر وزير التربية والتعليم بولاية غرب دارفور بشير ادم إدريس قرارا علق بموجبه الدراسة لمدة أسبوع للمرحلتين الثانوية والاساس للتعليم الخاص والحكومي علاوة على تعليق الامتحانات التجريبية.

وأكد والي غرب دارفور فضل المولي الهجا في تصريحات صحفية عقب قرار وزير التربية والتعليم بتعليق الدراسة مقتل طالب وإصابة آخرين وقال ان الاحتجاجات نفذها طلاب المدارس الخاصة وان وراءها جهات لم يسميها.

غير أن الوالي ألغي قرار الوزير بشأن تعليق الدراسة مؤكدا عدم اغلاق المدارس.

وقال "التحقيقات ستجرى في هذا الأمر برئاسة وكيل نيابة لمعرفة التفاصيل .. الاحتجاجات قام بها طلاب المدارس الخاصة بعد خروجهم لتناول وجبة الإفطار ووجدوا زيادات في سعر الوجبة والأوضاع الآن مستقرة والدراسة تستمر ".

وتحصلت "سودان تربيون " على أسماء بعض المصابين وهم صفاء التجاني خليل "طالبة"، عبد الحليم صالح "شرطي"، عصام بشير يحيى "مواطن"، عزة حمدان "طالبة"، وإبراهيم عبود "عامل".