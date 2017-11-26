مقتل قائد بـ (الدعم السريع) في اشتباكات بمعقل موسى هلال

الفاشر 26 نوفمبر 2017 - أكد مصدر رفيع بقوات الدعم السريع فضل حجب اسمه لـ "سودان تربيون" مساء الأحد، مقتل قائد الامداد العام بالقوات العميد عبد الرحيم جمعة عبد الرحيم، أثناء اشتباكات بدامرة (مستريحة) معقل زعيم عشيرة المحاميد، رئيس مجلس الصحوة موسى هلال، كما تأكد القبض على المتحدث باسم المجلس هارون مديخير.

زعيم قبيلة المحاميد موسى هلال بالزي العسكري

وشهدت بادية (مستريحة) بشمال دارفور معارك حامية بين قوات حرس الحدود التي يتزعمها موسى هلال وقوات الدعم السريع منذ الخامسة مساء الأحد.

وتضاربت الأنباء حيال أسباب الاشتباكات والتي يرجح إنها ذات صلة بحملة جمع السلاح التي تنفذها قوات الدعم السريع في دارفور، حيث يرفض موسى هلال الإذعان لتسليم السلاح لقوات الدعم السريع.

ولا يعرف حتى الآن مصير موسى هلال وما إذا كان متواجدا في معقله أثناء الاشتباكات أم أنه غادره قبلها.

وأفاد المصدر (سودان تربيون) بوقوع اصابات عديدة وسط مقاتلي الدعم السريع بينهم قائد برتبة عقيد.

وفي وقت لاحق أكد المتحدث باسم قوات الدعم السريع العقيد عبد الرحمن الجعلي لوكالة السودان للأنباء مقتل العقيد جمعة.

وأوضح أنه تم القبض على من أسماهم بـ "المتفلتين" في عربتين وأثناء ترحيلهم إلى منطقة " غرة الزاوية" وقعوا في كمين دمرت فيه عربه عسكرية ونجت العربة التي تقل المتفلتين.

وأضاف الجعلي "تحركت قوه بقيادة العميد عبد الرحيم جمعه للوقوف على الوضع واشتبكت مع المتفلتين وتم القضاء عليهم واسر عدد منهم كما استشهد في المعركة قائد المتحرك ومعه تسعة آخرين".

توقيف مديخير

وأعلنت قوات (الدعم السريع) رسميا، الأحد، القبض على أبرز مساعدي هلال والمتحدث باسم مجلس الصحوة الثوري هارون محمود مديخير بمنطقه وادي باري جنوب (مستريحة) أثناء توجهه الى دولة تشاد مع حرسه.

لكن مصادر متطابقة أبلغت (سودان تربيون) أن مديخير تم إيقافه داخل الأراضي التشادية.

وقال المتحدث باسم قوات الدعم السريع العقيد عبد الرحمن الجعلي في تصريح لوكالة الأنباء السودانية إن قواتهم "استطاعت توقيف أهم شخص في قيادة مجلس الصحوة الثوري برفقة حرسه الشخصي".