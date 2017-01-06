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مقتل قائد عسكري رفيع متمرد في جنوب السودان

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جوبا 6 يناير 2017 ـ قتل قائد عسكري رفيع يقود حركة تمرد في جنوب السودان إثر مشاجرة مع آخرين بسبب "أهداف الكفاح المسلح".

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جنود من قوات المعارضة التي يتزعمها رياك مشار عقب وصولها الى جوبا في 1 أبريل 2016.. صورة لـ(سودان تربيون)

وطبقا لمصادر عسكرية فإن غابرييل تانجيني قتل يوم الأربعاء أثناء شجار أودى بحياة 20 شخصا آخرين، لكن الملابسات التي بموجبها حدث النزاع غير واضحة.

وأكد المتحدثان باسم لام أكول ورياك مشار مقتل القائد في تصريحات منفصلة من دون إعطاء تفاصيل.

وانفصل تانجيبي من حركة التمرد التي يقودها نائب الرئيس السابق رياك مشار قبل توقيع اتفاق السلام بين الأخير وحكومة جوبا 2015.

وظل أحد قيادات التمرد الرافضة للاتفاق ولم ينضم إلى مشار عندما استئناف القتال مجددا واختار أن يظل مرابضا على حدود جنوب السودان كمقاتل مستقل حتى استقال لام أكول من حكومة الوحدة الوطنية وأنشأ حركته الخاصة.

وقالت مصادر أن أكول لاحقا عين تانجيني كأحد قياداته لكن مصادر أخرى تنفي انضمامه لأكول وتقول إنه كان يتواجد في المنطقة التي يسطر عليها القائد يوهانيس أوكيتش التابع لأكول والذي تعرض لهجوم الأربعاء من قوات تابعة لمشار ما أدى إلى مقتل عدد من الجنود بمن فيهم تانجيني.

وقال مصدر مطلع لـ "سودان تربيون" الخميس "لا أعتقد أن تانجيني كان أحد قيادات لام أكول، لقد كان في المنطقة فقط وهو يجهز نفسه للعودة إلى منطقة فانجاك حيث ينوي تنفيذ عمليات بنفسه وأنه تواجد في المنطقة تحت قيادة حركة أكول حيث تربطه علاقات شخصية مع يوهانيس قائد حركة اكول في المنطقة.

ولفت المصدر إلى أن تانجيني أصبح ضحية خلافات داخلية بين أوكيتش وجونسون أولوني قائد قوات مشار في المنطقة.



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