مقتل قاصر في معسكر نازحين بدارفور على يد شابين

الفاشر 21 ديسمبر 2017 ـ لقيت نازحة قاصر في مخيم "رواندا" للنازحين بمحلية طويلة في ولاية شمال دارفور مصرعها الثلاثاء الماضي طعنا بمدية على يد إثنين من الشباب.
- صورة جوية قبل الحريق لمعسكر (سلك) للنازحين بكورما في شمال دارفور (سودان تربيون)
وقال أحد ذوي المجني عليها، يدعى إبراهيم عيسى، لـ "سودان تربيون" إن النازحة الضحية فاطمة هرون آدم اتيم "15 سنة" تعرضت لعدد من الطعنات أدت إلى وفاتها في الحال".
وأضاف: "الجناة إثنين فروا هاربين بعد ارتكابهم الحادثة ولكن تم القبض على أحدهم لاحقا".
وتشهد محلية طويلة، 60 كلم غربي الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، حوادث مماثلة بعدد من مناطقها بالإضافة إلى معسكر "رواندا" للنازحين الواقع في الطرف الشمالي للمدينة.
وفي الأسبوع الماضي تعرضت مجموعة من النسوه من قرية "تابت" بمحلية طويلة التابعة للضرب المبرح بالعصي والسياط من قبل رعاة مسلحين، وتعرضن لإصابات متفاوتة نقلن على إثرها إلى مركز تابت الصحي.
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