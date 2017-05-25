مقتل قيادي بالدفاع الشعبي على يد مسلحين بشمال دارفور

الفاشر 25 مايو 2017- قتل شخصان بينهما قيادي في قوات الدفاع الشعبي، على يد مسلحين، هاجموا سيارات تقل مواطنين وبضائع على طريق الفاشر- طويلة غرب الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور

سوق طويلة احدى محليات شمال دارفور صورة لـ "سودان تربيون"

وقال شاهد عيان يدعي عبدالله إدريس إسماعيل لـ(سودان تربيون) الخميس " إن مجموعة مسلحة عمدت الى نهب الركاب والبضائع وأفرغت السيارات تماما".

وأضاف"هرب الجناة بعد حضور الجيش والشرطة الي إحد الفرقان ومنها اطلقوا وابل من الرصاص قتلوا بها عزالدين عبدالله عيسي حكمدار الدفاع الشعبي بطويلة، كما صرع آخر في الحال".

وفي مارس الماضي نهب مسلحون سيارة "بوكس" تحمل ركاب في طريقها من الفاشر الى محلية طويلة، وسرقوا مبالغ مالية ومقتنيات شخصية من المسافرين في ذات المنطقة التي تسمي محطة (طندباية) الواقعة بين الفاشر وطويلة.

وقال العمدة موسى مختار بوش أحد عمد النازحين بمنطقة طويلة لـ "سودان تربيون" "إن الطريق الرابط بين الفاشر وطويلة غير أمن".

وطالب الحكومة بوضع نقاط وارتكازات من الجيش والشرطة دون أي عناصر أخرى لافتا الى أنهم طالبوا مرارا بذلك دون طائل.