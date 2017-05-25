مقتل قيادي بالدفاع الشعبي على يد مسلحين بشمال دارفور

الفاشر 25 مايو 2017- قتل شخصان بينهما قيادي في قوات الدفاع الشعبي، على يد مسلحين، هاجموا سيارات تقل مواطنين وبضائع على طريق الفاشر- طويلة غرب الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور
- سوق طويلة احدى محليات شمال دارفور صورة لـ "سودان تربيون"
وقال شاهد عيان يدعي عبدالله إدريس إسماعيل لـ(سودان تربيون) الخميس " إن مجموعة مسلحة عمدت الى نهب الركاب والبضائع وأفرغت السيارات تماما".
وأضاف"هرب الجناة بعد حضور الجيش والشرطة الي إحد الفرقان ومنها اطلقوا وابل من الرصاص قتلوا بها عزالدين عبدالله عيسي حكمدار الدفاع الشعبي بطويلة، كما صرع آخر في الحال".
وفي مارس الماضي نهب مسلحون سيارة "بوكس" تحمل ركاب في طريقها من الفاشر الى محلية طويلة، وسرقوا مبالغ مالية ومقتنيات شخصية من المسافرين في ذات المنطقة التي تسمي محطة (طندباية) الواقعة بين الفاشر وطويلة.
وقال العمدة موسى مختار بوش أحد عمد النازحين بمنطقة طويلة لـ "سودان تربيون" "إن الطريق الرابط بين الفاشر وطويلة غير أمن".
وطالب الحكومة بوضع نقاط وارتكازات من الجيش والشرطة دون أي عناصر أخرى لافتا الى أنهم طالبوا مرارا بذلك دون طائل.
أخر الآراءإبراهيم أحمد محمد عثمان 2017-05-25 14:44:07 بابكر فيصل بابكر boulkea@gmail.com خطَّ الأستاذ إبراهيم الميرغني الأسبوع الماضي كلمةً مكتوبة يرُّدُ فيها على ناقديه الذين تبادلوا صوراً له في رحلة صيدٍ بإحدى بوادي السودان، ولم نستسغ في نقدهم التطرُّق لشؤون شخصية (...)
لماذا السنوسي.. ؟ 2017-05-22 21:43:10 بقلم : عبدالحميد أحمد على مدى شهور ومنذ وفاة الشيخ الترابي ظل الجدل دائراً حول إمكانية حدوث انشقاق داخل المؤتمر الشعبي لكن ذلك لم يحدث بعد وإذ تباهت قيادة التنظيم في أوقات عديدة بصلابة وحدتهم واتفاق كلمتهم وعبورهم (...)
ترامب والبشير في الرياض.. متى مزاري أوفي نزاري.؟ 2017-05-18 14:10:36 بقلم :عبد الحميد أحمد على غير ميعاد أعلن البيت الأبيض، منتصف يناير- كانون الثاني رفعاً جزئياً للعقوبات الإقتصادية المفروضة على السودان وكان الرئيس باراك أوباما، في آخر أيامه بالبيت الأبيض قد بعث رسالة إلى الكونغرس أوضحت (...)
المزيد