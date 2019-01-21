مقتل متعاقدين مع (يونميس) في جنوب السودان عن طريق الخطأ

جوبا 21 يناير 2019- أعلنت بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب السودان، (يونميس) الاثنين، أن عنصرا من البعثة أطلق النار بطريق الخطأ على متعاقدين مدنيين اثنين في العاصمة جوبا، ما أسفر عن مقتلهما.

جنود من حفظة السلام في جنوب السودان ..صورة من (يونميس)

وقالت البعثة في بيان، إنه تم إطلاق النار على المتعاقدين في قاعدة للبعثة في جوبا يوم السبت ، ولقيا حتفهما لاحقا متأثرين بإصاباتهما.

ولفتت البعثة إلى أنها تحقق في الحادثة بالتعاون مع الشرطة المحلية والخدمات الأمنية.

وأوضحت فرانسيسكا مولد، المتحدثة باسم البعثة، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن المتعاقدين من جنوب السودان، بينما لم يتم بعد الكشف عن هوية العنصر مطلق النار.

وصرحت مولد بأنه تم احتجاز عنصر حفظ السلام المتورط في ثكنات القوات لحين استكمال التحقيقات.

وأضافت: "لا يمكننا كشف المزيد من التفاصيل عن الحادثة، حيث أن فريقا مختصا يعمل حاليا على التأكد من الوقائع".