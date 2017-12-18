مقتل مسؤول بحركة العدل والمساواة في كمين بجنوب السودان

الخرطوم 18 ديسمبر 2017 ـ قالت مصادر متطابقة لـ (سودان تربيون) الاثنين إن نائب المسؤول عن الشؤون الإنسانية بحركة العدل والمساواة قتل برفقة آخر يوم الأحد بجنوب السودان.
- صهيب أبكر نائب مسؤول الشؤون الانسانية في حركة العدل والمساواة
وأفادت المصادر اللصيقة بالحركة التي تقود تمردا على الحكومة السودانية في دارفور، ويتزعمها جبريل إبراهيم، أن كل من صهيب ابراهيم أبكر، وعلي التوم شوشة، لقيا حتفهما في كمين على طريق (راجا) بجنوب السودان.
ولم يتضح على الفور طبيعة الكمين الذي وقعت فيه قيادات الحركة، كما أن العدل والمساواة لم تعلن بشكل رسمي حتى الآن عن تفاصيل الحادثة، لكن الترجيحات تميل الى أن منسوبي الحركة المتمردة كانوا في طريقهم الى دارفور من دولة جنوب السودان.
وتتهم الخرطوم جوبا على الدوام بإيواء جماعات متمردة وتقديم العون اللوجستي لها وهو ما تنفيه حكومة الجنوب باستمرار.
والمعروف ان المسؤول عن الشؤون الانسانية في الحركة سليمان جاموس كان عاد إلى الخرطوم نهائيا في اطار صفقة سلام مع الحكومة السودانية في وقت سابق من هذا العام.
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