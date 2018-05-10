مقتل مسؤول رفيع في القسم القنصلي لسفارة نيجيريا بالسودان

الخرطوم 10 مايو 2018 – اغتيل مسؤول بالقسم القنصلي في السفارة النيجيرية بالخرطوم الخميس، وسط ظروف غامضة بينما قالت السلطات السودانية إنها أوقفت مشتبها بهم على صلة بالحادث الذي وصفته بـ "الفردي".
- منزل المسؤول القنصلي النيجيري - وكالات
وتم العثور على حبيبو المون، وهو ضابط برتبة عقيد يعمل بالقسم القنصلي في سفارة نيجيريا لدى الخرطوم مقتولاً في منزله الفخيم بضاحية الرياض شرق الخرطوم.
ونعت وزارة الخارجية السودانية في بيان الخميس حبيبو ألمون ضابط الجوازات بسفارة نيجيريا.
وأشارت الى أنه تم " الإعلان عن وفاته اليوم بمنزله إثر اعتداء آثم".
وأكد البيان أن "فريقاً من دائرة المباحث والجنايات بولاية الخرطوم انتقل لمقر الفقيد وقام بكافة الإجراءات اللازمة وفقاً للقانون".
وأشار إلى توقيف بعض المشتبه بهم والتحري معهم.
وتابع " تبين أن الجريمة وقعت لدوافع فردية وليست لها أي أبعاد أخرى".
وقالت وزارة الداخلية السودانية إن العاملة الأجنبية أبلغت قسم شرطة الرياض بالحادث.
وأوضحت في تصريح أن قوة من الشرطة توجهت للموقع على الفور تحت اشراف دائرة المباحث والجنايات بولاية الخرطوم.
وأضافت "اتضح من خلال تحرياتها الأولية ان الجريمة جنائية وتم القبض على بعض المشتبه بهم لمعرفة اسباب ودوافع الجريمة".
واتخذت الإجراءات الخاصة بالتحقيق الجنائي تحت اشراف النيابة كما تم إخطار القائم بأعمال السفارة النيجيرية بالسودان بالحادث.
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