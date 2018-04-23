مقتل مواطن أثناء توقيف مطلوبين بجنوب دارفور

نيالا 23 ابريل 2018- لقي شخص مصرعه بولاية جنوب دارفور على يد قوة نظامية اثناء محاولتها القبض علي مطلوبين في أحد أسواق محلية (قريضة) التي تبعد نحو 80 كلم جنوب نيالا عاصمة الولاية .
وقال الشيخ الاداري محمد عيسى جادة لـ "سودان تربيون " إن قوة عسكرية تستغل سيارة دفع رباعي كانت تحاول القبض على متهمين لديها بسوق (الدكة) بمنطقة سعدون.
وأضاف "اثناء توقيفها لاحد المطلوبين انهالت القوة بالضرب عليه بقساوة مما اثار حفيظة المواطنين الذين تجمعوا بسوق المنطقة غير أن أحدهم أطلق اعيرة نارية ادت الى مصرع مواطن في الحال".
واشار جادة الى ان القوة العسكرية غادرت مكان الحادث فورا الي محلية قريضة بعد القاء القبض على شخصين تفاديا لحدوث فوضى.
وأبلغ مسؤول فضل عدم نشر اسمه " سودان تربيون" إن قوة من الاجهزة الامنية كانت في مهمة للقيض على متهمين لكنها طريقتها استفزت المواطنين بعد أن استخدمت اسلوبا خشنا مع المطلوبين وهو ما رفضه المتجمعون.
أخر الآراء"فيل" الروات (2+2) 2018-04-23 11:11:02 السر سيد أحمد تعتبر قضية أمن الطاقة من القضايا المحورية التي ترتبط بالأمن القومي لكل بلد، سواء من ناحية تأمين الامدادات لضمان استمرار الحياة في مختلف جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، أو تنويع مصادر الامدادات (...)
ونواصل بدون فاصل 2018-04-23 11:09:10 كتب : د. عبد اللطيف البوني (1 ) أخشى ما أخشاه أن تنطبق علينا قصة بخيت الذي رأى هلال رمضان؛ فزغردت له النساء وبشر فيه الرجال، فاهتاج وأعاد النظر الي السماء وقال لسامعيه (على الطلاق هاداك هلال تاني) أو ذلك الأحمق الذي (...)
بيزنس إذ بيزنس 2018-04-23 11:06:30 كتب: د.عبد اللطيف البوني Business is Business (1) تقيم أصول مشروع الجزيرة بما يفوق المائة مليار دولار، هذا بعد تلك التي (لحقت أمات طه) بعد قانون 2005م، مع أن ذلك القانون بريء من تلك (البرشتة)، لكن الجماعة بعينهم (...)
المزيد