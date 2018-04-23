مقتل مواطن أثناء توقيف مطلوبين بجنوب دارفور

نيالا 23 ابريل 2018- لقي شخص مصرعه بولاية جنوب دارفور على يد قوة نظامية اثناء محاولتها القبض علي مطلوبين في أحد أسواق محلية (قريضة) التي تبعد نحو 80 كلم جنوب نيالا عاصمة الولاية .

وقال الشيخ الاداري محمد عيسى جادة لـ "سودان تربيون " إن قوة عسكرية تستغل سيارة دفع رباعي كانت تحاول القبض على متهمين لديها بسوق (الدكة) بمنطقة سعدون.

وأضاف "اثناء توقيفها لاحد المطلوبين انهالت القوة بالضرب عليه بقساوة مما اثار حفيظة المواطنين الذين تجمعوا بسوق المنطقة غير أن أحدهم أطلق اعيرة نارية ادت الى مصرع مواطن في الحال".

واشار جادة الى ان القوة العسكرية غادرت مكان الحادث فورا الي محلية قريضة بعد القاء القبض على شخصين تفاديا لحدوث فوضى.

وأبلغ مسؤول فضل عدم نشر اسمه " سودان تربيون" إن قوة من الاجهزة الامنية كانت في مهمة للقيض على متهمين لكنها طريقتها استفزت المواطنين بعد أن استخدمت اسلوبا خشنا مع المطلوبين وهو ما رفضه المتجمعون.