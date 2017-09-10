مقتل وإصابة شخصين في جنوب دارفور بدافع السرقة

نيالا 10 سبتمبر 2017 ـ لقي شخص مصرعه وأصيب إثنين آخرين بجراح ليلة السبت في عملية نهب مسلح نفذها ثلاث جناة بمحلية كاس، 86 كلم غربي مدينة نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور بغرب السودان، ولاذ الجناة بالفرار

وقال صالح محمدين الدود، وهو خال القتيل لـ "سودان تربيون"، الأحد، إن مجموعة مسلحة من ثلاث أفراد اعترضوا طريق ابن اخته ويدعى "أبو القاسم" وإثنين آخرين من جيرانه أثناء عودتهم من المسجد بعد أداء صلاة المغرب.

وأضاف الدود أن المسلحين طلبوا من الضحايا تسليم هواتفهم النقالة وعند رفضهم فتحوا عليهم النار من بنادق آلية ما أدى الى وقاة ابن اخته في الحال.

وأشار إلى اسعاف المصابين الى مستشفى نيالا التعليمي بعد تعذر توفر الخدمات الطبية اللازمة لانقاذ حياتهم في مستشفى كاس التعليمي، لجهة أن اصاباتهم في غاية الخطورة.

وشيع جثمان القتيل في موكب مهيب إلى مثواه الأخير بمقابر كاس.

من جهته أكد مصدر مسؤول في مدينة كاس لـ "سودان تربيون" أن الأجهزة الأمنية تتعقب أثر الجناة، مشيرا إلى أن هناك معلومات مهمة للغاية ستقود الى القبض على الجناة.