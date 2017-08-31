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مقتل وإصابة شخصين في نزاع على مواشي بدارفور

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نيالا 31 اغسطس 2017- قتل شخص وأصيب آخر بجراح خطرة، في اشتباكات بين فزع أهلي لقبيلة الفلاتة ومسلحين نهبوا قطيع من الابقار بمنطقة "سرقيلا " التابعة لمحلية " تلس" 90 كلم جنوب مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور غربي السودان

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4 من ولايات دارفور الخمس تشهد نزاعات قبلية

وقال العمدة في قبيلة الفلاتة صالح ابكر ادريس لـ ( سودان تربيون) ، إن مجموعة مسلحة نفذت بعد ظهر الخميس، عملية نهب مسلح لأكثر من 100 رأس من الأبقار مما اضطر اهالي المنطقة لتعقب أثر الجناة ، ما ادى الي اشتباكات عنيفة قتل فيها صاحب الابقار وأصيب الراعي.

واكد صالح أن الفزع تمكن من إستعادة الابقار بعد اجبار الجناة على الهروب والانسحاب من المعركة مشيرا لنفوق حوالي 10 من الأبقار نتيجة للاشتباكات

واكد مصدر بالولاية لـ(سودان تربيون ) ان توجيهات صدرت للأجهزة الامنية بالمحلية لاحتواء الأحداث قبل استفحالها وتحولها الي حرب قبلية .

وتوقع أن يؤدي التطور الى استعجال عملية جمع السلاح بالقوة في المنطقة من خلال التفتيش والمداهمات المباغتة في اطار حملة جمع السلاح من القبائل التي دشنها نائب رئيس الجمهورية قبل اسبوعين.

وأطلق نائب الرئيس حسبو محمد عبدالرحمن حملة جمع السلاح من القبائل اثناء زيارته الي ولايات دارفور الخمس قبل اسبوعين وشدد علي اهمية نزع الاسلحة من المواطنين والقبائل وحصرها في يد القوات النظامية

ووجهه النائب الاجهزة الامنية باستخدام القوة المفرطة في مواجهة كل يعترض عملية جمع السلاح حتى لو ادى ذلك الي قتله.



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