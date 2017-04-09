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مقتل وإصابة شخصين في هجوم على فريق هندسي بدارفور

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نيالا 9 أبريل 2017- لقى شخص مصرعه وأصيب آخر بجراح، الأحد، إثر هجوم نفذه مسلحون، علي فريق هندسي كان في طريقه من محلية " شعيرية " في ولاية شرق دارفور الي محلية " نتيقة" التابعة لولاية جنوب دارفور.

ويتبع الفريق الهندسي لشركة "بلص"وكان يرمي لصيانة محطات تخص شركات (زين) للاتصالات بالمنطقة.

وأبلغ مصدر موثوق (سودان تربيون) الأحد، أن مجموعة مسلحة نصبت كمينا للمهندسين أثناء توجههم الى محلية نتيقة وأطلقت عليهم وابلا من الرصاص مما أودى بحياة السائق في الحال بالإضافة الى اصابة احد المهندسين بجراح مشيرا الي ان الجناة نهبوا جميع الممتلكات التي بحوزة الفريق الهندسي من هواتف نقالة ومبالغ مالية ولاذوا بالفرار.

واضاف المصدر ان لجنة امّن محلية " نتيقة " أرسلت قوات عسكرية علي جناح السرعة الي مكان الحادث لإسعاف الجريح ومطاردة الجناة ونقل المهندسين الي مدينة نيالا .

وسبق ان قتل خمسة من المهندسين في العام 2009 كانوا يعملون في صيانة شبكات تابعة لشركة الاتصالات السودانية " سوداتل " في نفس المنطقة بعد ان نهبوا سيارتهم التي كانوا يستغلونها.



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