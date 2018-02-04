مقتل وإصابة شرطييّن أثناء مطاردة مسلحين بجنوب دارفور

نيالا 4 فبراير 2018- لقى شرطي مصرعه وأصيب آخر بجراح خطيرة اثناء مطاردة مجموعة مسلحة نفذت عملية نهب بمنطقة "بلبل دلال العنقرة " 56 كلم جنوب غرب مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور .
وقال مصدر عليم لـ "سودان تربيون" الأحد إن مجموعة من اربعة مسلحين يستغلون دراجات نارية نهبت مواطنين كانوا في طريقهم الي نيالا.
وأشار الى تحرك فوري لقوة شرطية من الاحتياطي المركزي صوب موقع الحادث لكنها تعرضت لكمين نصبه المسلحون ما أدى لمقتل شرطي وإصابة ثاني بجراح وصفها بالخطيرة.
واضاف المصدر ان مواطنين بالمنطقة سارعوا لملاحقة النهابين عبر فزع أهلي وتمكنوا من القبض على اثنين وتسليمهم للشرطة، بينما لاذ البقية بالفرار.
ولفت المصدر الي أن الاسلحة مازالت موجودة بكثرة في ايدي المواطنين على الرغم من حملة الجمع المستمرة طوعا وقسرا بالولاية منذ عدة أشهر، كما نوه الى انتشار الدراجات النارية برغم قرار حظرها.
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