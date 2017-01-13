مقتل وإصابة نازحين في اطلاق نار من مجهولين بجنوب دارفور

نيالا 13 يناير 2017 ـ قتل شخص وأصيب آخر بجراح خطرة في أطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين، الخميس، على نازحين بمخيم "عطاش" بنيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور، غربي السودان. ولاذ الجناة بالفرار.

حريق بمعسكر "صافية ام قد" للنازحين بولاية جنوب دارفور-10يناير 2017

وقال شيخ بمعسكر عطاش، محمد أحمد إدريس لـ "سودان تربيون" الجمعة، إن ثلاثة مسلحين فتحوا النار على نازحين إثناء جلوسهم في احدى طرقات المخيم مساء الخميس ما أسفر عن قتل احدهم بينما أصيب آخر بجراح بالغة وتم اسعافه الى المستشفى.

ولاذ الجناة بالفرار الى جهة غير معلومة ودون بلاغ ضد مجهول بقسم شرطة نيالا شمال.

وأضاف إدريس أن الحادث أدخل الرعب في أوساط النازحين خاصة بعد أن اطلق الجناة أعيرة نارية بكثافة في تحدٍ صريح وواضح لمركز الشرطة بالمخيم، مشيرا الى عجز شرطة المعسكر عن في إلقاء القبض على الجناة.

وبرزت مجموعات مسلحة في الآوانة الأخيرة تمارس عمليات الخطف والقتل رغم قانون الطوارئ المفروض بالولاية منذ أغسطس 2014.

وازدادت عمليات النهب المسلح بعد اطلاق سراح العشرات من المتهمين الذين تم القبض عليهم بموجب قانون الطوارئ وترحيلهم الى سجون مدينتي بورتسودان والخرطوم بلا محاكمة.