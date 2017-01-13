مقتل وإصابة نازحين في اطلاق نار من مجهولين بجنوب دارفور

نيالا 13 يناير 2017 ـ قتل شخص وأصيب آخر بجراح خطرة في أطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين، الخميس، على نازحين بمخيم "عطاش" بنيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور، غربي السودان. ولاذ الجناة بالفرار.
- حريق بمعسكر "صافية ام قد" للنازحين بولاية جنوب دارفور-10يناير 2017
وقال شيخ بمعسكر عطاش، محمد أحمد إدريس لـ "سودان تربيون" الجمعة، إن ثلاثة مسلحين فتحوا النار على نازحين إثناء جلوسهم في احدى طرقات المخيم مساء الخميس ما أسفر عن قتل احدهم بينما أصيب آخر بجراح بالغة وتم اسعافه الى المستشفى.
ولاذ الجناة بالفرار الى جهة غير معلومة ودون بلاغ ضد مجهول بقسم شرطة نيالا شمال.
وأضاف إدريس أن الحادث أدخل الرعب في أوساط النازحين خاصة بعد أن اطلق الجناة أعيرة نارية بكثافة في تحدٍ صريح وواضح لمركز الشرطة بالمخيم، مشيرا الى عجز شرطة المعسكر عن في إلقاء القبض على الجناة.
وبرزت مجموعات مسلحة في الآوانة الأخيرة تمارس عمليات الخطف والقتل رغم قانون الطوارئ المفروض بالولاية منذ أغسطس 2014.
وازدادت عمليات النهب المسلح بعد اطلاق سراح العشرات من المتهمين الذين تم القبض عليهم بموجب قانون الطوارئ وترحيلهم الى سجون مدينتي بورتسودان والخرطوم بلا محاكمة.
أخر الآراءالنيل وحدة مائية يتطلب تكاملاً تنموياً 2017-01-12 21:59:01 ا بقلم الإمام الصادق المهدي العالم اليوم يواجه ضموراً في الفكر الاستراتيجي وانشغالاً بالتحديات الأمنية. هذا الفقر الاستراتيجي يظهر بأوضح صورة في الدول العربية حتى صارت في أكثرها متخندقة في أجندات أمنجية. كتبت كثيراً أن (...)
نواب وبيزنس (2) 2017-01-12 10:18:48 بقلم : مصطفى عبد العزيز البطل mustafabatal@msn.com (1) للمرة الثالثة يسعى النائب محمد الحسن الامين لاستغلال منبر البرلمان لخدمة مصالح موكليه في مجال البيزنس، التي تتضافر وتتماهى مع مصالحه الخاصة، كونه يتلقى المهايا (...)
نعي إصلاحي عظيم...الزعيم الراحل علي أكبر هاشمي رفسنجاني 2017-01-09 22:04:22 بقلم الامام الصادق المهدي سلام عالمنا الإسلامي يمر حتماً عبر صلح تاريخي بين أهل السنة والشيعة مذهبياً. وأمن منطقتنا يمر حتماً عبر معاهدة أمنية لإبرام معاهدة تعايش سلمي عربي إيراني. والسلام الإقليمي العالمي يمر حتماً عبر (...)
المزيد