 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الخميس 14 أيلول (سبتمبر) 2017

مقتل وإصابة 21 في اشتباكات بين أهالي ومسلحين بجنوب دارفور

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

نيالا 14 سبتمبر 2017 ـ قتل 10 أشخاص وأصيب 11 آخرين بجراح في هجوم شنته مليشيات مسلحة على قرية تتبع لمحلية السلام، 100 كلم جنوبي نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور.

JPEG - 23 كيلوبايت
حملة أهلية (فزع) لتتبع جناة تورطوا في مقتل طلاب بمنطقة (شطايا) في جنوب دارفور ـ الخميس 15 سبتمبر 2016

وقال العمدة بالمنطقة علي محمود في تصريحات صحفية الاربعاء إن مجموعة مسلحة يرتدي أفرادها زيا عسكريا يقودهم ضابط برتبة عقيد نفذت هجوما على قرية "تمباسي" ما أدى الى مقتل شخصين واصابة آخرين بجراح قبل أن يلوذ المهاجمين بالفرار.

وأضاف العمدة ان فزعا من الأهالي تتبع أثر الجناة بعد تأخر الأجهزة الأمنية بالمحلية بيد أن الأهالي تعرضوا لكمين نصبه الجناة ادى الى اشتباكات أودت بحياة 8 من الفزع واصابة سبعة آخرين بجراح موضحا ان الجناة لاذوا بالفرار للمرة الثانية.

واتهم العمدة حكومة المحلية بالتباطؤ في ملاحقة الجناة رغم وصول البلاغ الى الشرطة في وقت باكر، داعيا الى ضرورة الإسراع في القبض عليهم.

وأفاد العمدة ان تفاصيل الحادث تعود الى اقتحام المجموعة المسلحة، الأحد، الماضي سوق "ابو سلالة" القريبة من "تمباسي" وحاولت اختطاف احد المواطنين لكنها فشلت نتيجة لاحتجاجات المواطنين، لكنهم عادوا يوم الأربعاء للمرة الثانية وقتلوا شخصين الأمر الذي دفع بالأهالي الى ملاحقتهم.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

هل العنف صفة ملازمة للدين الإسلامي حصرياً ؟ 2017-09-14 13:15:24 بابكر فيصل بابكر boulkea@gmail.com يدَّعي بعض الغلاة أنَّ العنف صفة جوهرية مصاحبة للدين الإسلامي، بعكس الأديان الأخرى، ويستندون في زعمهم هذا إلى عدد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والآراء والفتاوى الفقهية التي (...)

غواصات سودانية (6) 2017-09-13 12:11:12 مصطفى عبد العزيز البطل mustafabatal@msn.com (1) بحسب الموسوعة الدولية، ويكيبيديا، فقد نشأ مصطلح (الطابور الخامس) اثناء الحرب الاهلية الاسبانية في ثلاثينيات القرن المنصرم. ويشير المصطلح الى العناصر التي تتغلغل داخل (...)

انقسامات حركات التحرر السودانية واسئلة المستقبل: اختلاف الشخصيات وتطابق الحمض النووي[1] 2017-09-09 16:22:30 مالك عقار اير نجنيوفا تاريخيا، شهدت العديد من، إن لم يكن كل، حركات المقاومة والتحرر المسلحة اشكالاً مختلفة من الانقلابات الداخلية والانقسامات. ولكل انقسام في حركة تحرر ما محركاته و دينامياته الخاصة. و الحركة الشعبية (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

*قوى الإجماع الوطني* 2017-02-25 15:18:35 *بيان مهم* *قوى الإجماع الوطني* ظلت قوي الإجماع الوطني تراقب المخطط الدولي الذي تقوده الوﻻيات المتحدة الأمريكية عبر الإتحاد الأفريقي وآليتة المسماة رفيعة المستوي ، التي يترأسها أمبيكي ، والتي تعمل من أجل فرض التسوية (...)

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2017 SudanTribune - All rights reserved.