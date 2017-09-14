مقتل وإصابة 21 في اشتباكات بين أهالي ومسلحين بجنوب دارفور

نيالا 14 سبتمبر 2017 ـ قتل 10 أشخاص وأصيب 11 آخرين بجراح في هجوم شنته مليشيات مسلحة على قرية تتبع لمحلية السلام، 100 كلم جنوبي نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور.

حملة أهلية (فزع) لتتبع جناة تورطوا في مقتل طلاب بمنطقة (شطايا) في جنوب دارفور ـ الخميس 15 سبتمبر 2016

وقال العمدة بالمنطقة علي محمود في تصريحات صحفية الاربعاء إن مجموعة مسلحة يرتدي أفرادها زيا عسكريا يقودهم ضابط برتبة عقيد نفذت هجوما على قرية "تمباسي" ما أدى الى مقتل شخصين واصابة آخرين بجراح قبل أن يلوذ المهاجمين بالفرار.

وأضاف العمدة ان فزعا من الأهالي تتبع أثر الجناة بعد تأخر الأجهزة الأمنية بالمحلية بيد أن الأهالي تعرضوا لكمين نصبه الجناة ادى الى اشتباكات أودت بحياة 8 من الفزع واصابة سبعة آخرين بجراح موضحا ان الجناة لاذوا بالفرار للمرة الثانية.

واتهم العمدة حكومة المحلية بالتباطؤ في ملاحقة الجناة رغم وصول البلاغ الى الشرطة في وقت باكر، داعيا الى ضرورة الإسراع في القبض عليهم.

وأفاد العمدة ان تفاصيل الحادث تعود الى اقتحام المجموعة المسلحة، الأحد، الماضي سوق "ابو سلالة" القريبة من "تمباسي" وحاولت اختطاف احد المواطنين لكنها فشلت نتيجة لاحتجاجات المواطنين، لكنهم عادوا يوم الأربعاء للمرة الثانية وقتلوا شخصين الأمر الذي دفع بالأهالي الى ملاحقتهم.