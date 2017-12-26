مقتل وإصابة 29 سودانيا في هجوم على مناجم للذهب بتشاد

انجمينا 26 ديسمبر 2017 ـ قتل 12 سودانيا وأصيب 17 آخرين بجراح خطيرة في هجوم نفذه مسلحون تشاديون يوم الإثنين علي مجموعة معدنين سودانيين في مناجم الذهب بمنطقة "كري" التشادية المتاخمة لدولة ليبيا.

التنقيب عن الذهب بات حرفة لكثير من السودانيين

وقال شهود عيان تحدثوا لـ (سودان تربيون) الثلاثاء إن مجموعة تشادية تستغل 10سيارات مدججة بالأسلحة والجنود هاجمت سودانيين يعملون في مناجم الذهب بالمنطقة مما أدى لمصرع 12 في الحال وإصابة 17 اخرين بجراح، كما تم فقدان آخرين.

وأضاف الشهود أن المصابين تم اسعافهم الي ليبيا لتلقي العلاج بينما فقد 8 من المعدنين بعد الهجوم، ويعتقد أن المجموعة المسلحة اختطفتهم وتوجهت بهم الى جهة غير معلومة.

وأفاد العمدة في محلية "كتم" 60كلم شمال غرب مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور محمد الطاهر عيسى أن أكثر من ست أسر تلقوا اخطارا بحدوث الواقعة بمنطقة" كري".

وأشار الى أن أقارب ثلاثة من المعدنين نقلوا الى أسرهم تأكيدات بوفاتهم بينما تتضارب الأنباء بشأن البقية لسوء شبكات الاتصال بالمنطقة.

وأفاد الشهود بأن الحادث يعد الثاني من نوعه خلال الثلاث أشهر الماضية موضحين انهم تصدوا لهجوم تعرضوا له في شهر سبتمبر الماضي وأدى لمقتل شخص واصابة إثنين آخرين في ذات المنطقة.