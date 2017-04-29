مقتل وإصابة 38 في مواجهات بين قبيلتي السلامات والهبانية بدارفور

نيالا 29 أبريل 2017 ـ لقي 19 شخصا مصرعهم وأصيب 19 آخرين بجراح في مواجهات اندلعت السبت بين مسلحين من قبيلة السلامات وفزع أهلي من قبيلة الهبانية تتبع أثر جناة نهبوا أبقارا بمنطقة "المتير" بمحلية برام، 90 كلم جنوبي مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور.

4 من ولايات دارفور الخمس تشهد نزاعات قبلية

وقال شهود عيان لـ "سودان تربيون" إن مستشفى برام التعليمي استقبل 12 جثة من "فزع" الهبانية إلى جانب 19 جريحا لتلقي العلاج.

وأضاف الشهود أن مسلحين من قبيلة السلامات سرقوا أكثر من 150 رأسا من الأبقار تابعة لأحد منسوبي الهبانية ما اضطر ذويه لتعقب السارقين،لاسترداد الأبقار غير أن الجناة نصبوا كمينا أسفر عن مقتل 12 من الهبانية وجرح 19 آخرين بينما قتل 7 من مسلحي قبيلة السلامات أثناء المعركة.

وأكد مسؤول فضل حجب اسمه لـ "سودان تربيون" أن سلطات المحلية نشرت قوات عسكرية تابعة للكتيبة الرابعة بحامية برام للفصل بين الطرفين وعدم تجدد الاشتباكات مرة أخرى لحين إتخاذ لجنة أمن المحلية القرارات اللازمة لإحتواء الموقف.

وأوضح الشهود أن الفزع تمكن من استرداد 85 رأسا من الأبقار المسروقة.

وأبلغ العمدة في قبيلة السلامات حبيب عمر ساكن "سودان تربيون" أن الحادث لا يرقى الى "مشكلة قبلية" بين الطرفين بقدر ما هو جريمة تسبب فيها متفلتون يحاولون جر القبائل الى حروب تجاوزتها بواسطة المصالحات القبلية، لافتا الى العلاقات المتينة بين الطرفين.

وحمل مصدر مسؤول حكومة الولاية مسؤولية تجدد الإنفلات الأمني بين الطرفين بالمنطقة بسبب تراخي سلطات محلية برام وغضها الطرف عن جرائم السرقات المتكررة التي تجر القبائل الى صدامات دموية.

وقال "سلطات المحلية لم تفعل قانون الطوارئ المفروض بالولاية بالإضافة إلى عدم تطبيق نتائج ومقررات مؤتمرات الصلح القبلي".

ووقعت عدة مواجهات عنيفة بين قبيلتي السلامات والهبانية في السنوات الماضية، أودت بحياة العشرات من الجانبين وحرق للقرى تسبب في موجة من النزوح، وغالبا ما تكون أسباب المواجهات متعلقة بنهب المواشي وغيرها.