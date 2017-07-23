مقتل وإصابة 55 في اشتباكات قبلية جديدة شرق دارفور

الضعين 23 يوليو 2017- قتل 25 شخصا وأصيب 30 اخرين بجراح في اشتباكات جديدة وقعت الأحد، بين قبيلتي (الرزيقات) و(المعاليا) بمنطقة "دونكي ام عرق" التابعة لمحلية شعيرية 56كلم غرب الضعين عاصمة ولاية شرق دارفور.

أنس عمر والي شرق دارفور

وقال شهود عيان لـ (سودان تربيون) ان قتالا عنيفا وقع بين طرفي النزاع القبلي بمحلية (شعيرية) في إمتداد لمعارك وقعت الجمعة الماضي على خلفية سرقة أغنام.

وقال الشهود أن أكثر من 25 جثة لازالت ملقاة علي أرض المعركة، بعد إنفضاض الإشتباكات منتصف ظهيرة الأحد، وأكدوا أنهم شاهدوا أربع سيارات دفع رباعي مدمرة بالكامل

وأفاد مصدر عليم (سودان تربيون) أن 13 جريحا جرى إسعافهم الي مستشفي الضعين لتلقي العلاج، بجانب 17 اخرين تم اسعافهم الي مستشفي منطقة"ابوكارنكا" التي تقطنها قبيلة المعاليا.

ونقل المركز السوداني للخدمات الصحفية عن والي شرق دارفور أنس عمر، الأحد، قوله أن المتفلتين المتسببين في اندلاع القتال الذي وقع يوم الجمعة ،بين المعاليا (العقاربة) والرزيقات بمنطقة "المجليد" سيتم تقديمهم لمحاكمة عادلة، مشيراً إلى دفع السلطات بقوات إضافية لتعزيز الموقف الأمني بالمنطقة.

وتعود اسباب الصراع بين قبيلتي المعاليا والرزيقات الي العام 1966 بسبب النزاع التقليدي حول ملكية الارض "الحاكورة "

لكن الأسباب الحقيقية للنزاع في السنوات الاخيرة تعود الي الاتهامات المتبادلة بسرقة المواشي من متفلتي الطرفين يعقبها الفزع الأهلي لإستعادة المسروقات الامر الذي غالبا ما يودي الي صدام بين الطرفين.

ولم تفلح الحكومة الولائية والاتحادية في الوصول الي صلح اهلي ينهي النزاع القائم رغم تنظيم العديد من مؤتمرات الصلح في داخل ولاية شرق دارفور وخارجها.