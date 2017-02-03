مقتل وإصابة 6 جنود في كمين نصبه مسلحون بشمال دارفور

الفاشر 3 فبراير 2017 ـ قتل ثلاثة عسكريين وجرح ثلاثة آخرين في كمين نصبه مسلحون لم يتعرف على هويتهم بمحلية طويلة، نحو 60 كلم غرب مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، غربي السودان.
- إجلاء جرحى كمين نصبه مسلحون لقوات نظامية في طويلة بشمال دارفور ـ 3 فبراير 2017 (صورة لسودان تربيون)
وأفاد مسؤول حكومي فضل حجب اسمه "سودان تربيون"، الجمعة، "إن مسلحين سرقوا أبقارا مساء الخميس قرب طويلة واتجهوا نحو جبال (سرجنات) شمال المنطقة".
وأضاف المسؤول أن قوة مشتركة من الشرطة والجيش والدفاع الشعبي، إلى جانب "فزع" أهلي" تحركت حتى لحقت بالجناة واشتبكت معهم وتمكنت من استعادة الأبقار المنهوبة.
وأوضح أن القوة وفي طريقها الى مدينة طويلة نصب المسلحون لها كميناً قتل على إثره أحد عناصر الجيش وإثنين من الشرطة، فضلا عن إصابة ضابطين برتبة ملازم أول من الجيش الشرطة ومالك الماشية المنهوبة ويدعى داؤود بوش.
وأكد أحد أعيان المنطقة، أحمد سليمان، لـ "سودان تربيون" أن القوة المشتركة التي طاردت الجناة، ضمت الأهالي أيضاً.
وأشار إلى إصابة إثنين من النساء واستيلاء المسلحين على سيارة "لاندكروزر" ودراجة نارية، موضحا أن "الفزع" الأهلي ما زال يتعقب الجناة.
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