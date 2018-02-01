مقتل وإصابة 6 من الرحل في سطو مسلح بشمال دارفور

الفاشر 1 فبراير 2018 ـ هاجم مسلحون مساء الأربعاء بادية للرحل بمنطقة مرطال بمحلية طويلة 60 كلم غربي الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور وقتلت ثلاثة أشخاص وأصابت ثلاثة آخرين تم نقلهم للمستشفى العسكري بالفاشر لتلقي العلاج.

سوق طويلة احدى محليات شمال دارفور صورة لـ "سودان تربيون"

وقال أحد ذوي القتلى، يدعى حسن آدم علي، لـ "سودان تربيون" إن مجموعة مسلحة هاجمت الرعاة الرحل ما أسفر عن مصرع ثلاثة وإصابة ثلاثة آخرين بينهم امرأة حامل، قبل أن تستولي على 300 رأس من الإبل.

وأكد آدم قبضهم على أحد الجناة وفرار بقيتهم مع الإبل المنهوبة صوب جبل مرة.

وأفاد أن القتلى من الرعاة هم: محمد عوض حمدان وحمدون حمدان وعمر علي آدم، بينما أصيبت بجراح امرأة حامل تدعى ميرم الطيب إلى جانب إصابة ابنها محمد عمر علي وحسن حمدان، حيث تم نقلهم إلى المستشفى العسكري.

وتشهد محلية طويلة حوادث قتل ونهب مماثلة برغم عملية جمع السلاح التي طالت المنطقة مؤخراً.

وفي ديسمبر الماضي نهب مسلحون 70 رأس من الإبل بخزان تنجر شرق منطقة تارني التابعة لمحلية طويلة واتجهوا صوب فنقا بجبل مرة.

كما شهدت المنطقة في سبتمبر 2017 اغتيال أحد المواطنين بمنطقة جبال "كلقي" على يد مسلحون على متن سيارة "لاندكروزر" حاولوا نهب أغنام الضحية بالقوة.