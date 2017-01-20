مقتل وإصابة 8 في حادث سير على طريق (زالنجي ـ الجنينة) بدارفور

زالنجي 20 يناير 2017 ـ لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب مثلهم بجراح خطرة لدى دهس شاحنة سيارة صالون في الطريق الرابط بين مدينتي "زالنجي" عاصمة ولاية وسط دارفور و"الجنينة" حاضرة ولاية غرب دارفور.

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وقال شاهد عيان بالمنطقة ويدعى محمد عيسى صالح، إن شاحنة تجارية كانت في طريقها الى مدينة الجنينة عاصمة غرب دارفور اصطدمت بسيارتين كانتا في طريقهما الى مدينة نيالا للحاق بمهلة حصر السيارات غير المرخصة الواردة من دول الجوار.

واضطرت شرطة جمارك ولاية جنوب دارفور الى تمديد المهلة ثلاثة أيام أخرى، تنتهي الجمعة، بعد تدفق المئات من السيارات رغم إغلاق باب الجمارك في نهاية شهر نوفمبر من العام الماضي.

وأضاف صالح أن أربعة أشخاص كانوا على متن سيارة "أكسنت" لقوا حتفهم في الحال بينما الآخرين أصابتهم خطرة وجرى أسعافهم الى مستشفى زالنجي التعليمي على الفور>

ونوه الى أن سبب الحادث هو زيادة السرعة ادى التي أسفرت عن حادث جسيم وإصابات جسيمة.