مقتل وإصابة 8 على يد متشدد بمسجد في كسلا شرقي السودان

الخرطوم/ كسلا 27 مارس 2018 ـ لقي شخصان مصرعهما وإصيب 5 آخرين على يد متشدد داخل احد مساجد مدينة كسلا 480 كلم شرقي العاصمة السودانية الخرطوم، كما لقي المهاجم حتفه على يد المصليين.

مدينة كسلا في شرق السودان

وأكد مدير شرطة ولاية كسلا اللواء يحيى الهادي سقوط ثلاثة أشخاص في الحادث الذي وقع عقب صلاة العشاء بمسجد الشيخ إبراهيم عثمان بحي "مكرام".

وأوضح الهادي لـ "سودان تربيون" أن تكفيريا طلب من إمام المسجد الحديث بعد صلاة العشاء قبل أن يدخل في مشادة معه ويستل سكينا هاجم بها الإمام والمصلين.

وأفاد مدير شرطة الولاية بسقوط قتيلين فضلا عن مقتل المهاجم على يد المصلين الذين تدخلوا لوقف هجومه عليهم، فضلا عن سقوط 5 جرحى نقلوا إلى المستشفى وحالتهم مستقرة.

وقال وزير الثقافة والإعلام بولاية كسلا مجذوب أبو موسى أن متشددا يرجح أنه يتبع لجماعة التكفير والهجرة هاجم المصلين بمسجد في حي "مكرام".

وأضاف الوزير لـ "سودان تربيون" أن الأجهزة الأمنية اتخذت الإجراءات اللازمة والتحريات جارية لكشف المزيد من ملابسات الحادث، الذي عده "عارضا وغريبا على الولاية".

وذكر أن المهاجم استخدم في هجومه على المصلين "مدية" وهو ما قلل عدد الضحايا.

وتحفظ الذاكرة السودانية حوادث مشابهة راح مرتادي المساجد ضحيتها.

وسبق أن قام متشدد يدعى "الخليفي" في 4 فبراير 1994 باستهداف مسجد الشيخ أبوزيد بالثورة الحارة الأولى في أمدرمان ما أسفر عن سقوط 51 شخصاً بين قتيل وجريح.

وفي 9 ديسمبر 2000 أطلق متشدد آخر يسمى عباس الباقر النار على المصلين بمسجد أبوبكر الصديق بضاحية الجرافة شمالي أمدرمان ما أدى إلى سقوط 20 قتيلا.