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مقتل وإصابة 14 شخصا في هجوم مسلح بغرب دارفور

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الجنينة 23 ديسمبر 2016 ـ نفذ مسلحون هجوماً على مواطنين بمنطقة "فوربرنقا"، 183 كلم جنوبي مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، غربي السودان، ما أدى إلى مقتل ستة وجرح ثمانية آخرين أحدهم من المهاجمين.

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ضحايا مسجد "أزرني" قرب الجنينة بغرب دارفور ـ الإثنين 23 مايو 2016 (سودان تربيون)

وقال مصدر أمني فضل حجب اسمه، الجمعة، إن الهجوم شنه إثنين من المسلحين من أبناء منطقة فوربرنقا على "ضرا" ـ تجمع لرجال في فناء ـ بحي الوحدة غربي فوربرنقا يوم الخميس عقب صلاة المغرب وراح ضحيته سته أشخاص وجرح ثمانية آخرين بينهم أحد المهاجمين وتم نقل المصابين إلى مستشفى فوربرنقا.

وقال المصدر لـ (سودان تربيون): "من المتوقع أن الهجوم ذو طابع قبلي وتصفية لثأرات"، وأضاف "المسلحون والذين تمت مهاجمتهم من ابناء المنطقة وقبائلهم مختلفة".

وتزامنت الحادثة مع زيارة نائب الرئيس حسبو عبد الرحمن الذي يزرو ولاية غرب دارفور هذا الأيام.

وكان حسبو قد أكد بالجنينة يوم الثلاثاء أن الدولة لن تتهاون في سبيل بسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون، والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين.

وفي أغسطس الماضي تم تعيين فضل المولى الهجا واليا على ولاية غرب دارفور خلفا لخليل عبد الله في ثاني إقالة لوالي من قبل الرئيس عمر البشير خلال 3 أشهر آنذاك بعد أن شهدت الولاية توترات أدت الى تفاقم الوضع السياسي.

وفي مطلع شهر نوفمبر الماضي قتل ما لا يقل عن 20 شخصاً وأصيب عشرات آخرون بمنطقة (مارا) شرق جبل مون، 60 كلم شمالي مدينة الجنينة على الحدود مع دولة تشاد.

كما شن مسلحون ينتمون لاحدى المليشيات في 23 مايو الماضي هجوما انتقاميا على مسجد بلدة "أزرني"، 10 كلم شرقي الجنينة ما أسفر عن مقتل 8 أشخاص وجرح آخرين، وعلى إثر ذلك نشرت السلطات المحلية تعزيزات عسكرية تحسبا لتفاقم الموقف.



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