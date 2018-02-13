مقتل واصابة 15 شخصا في هجمات تشادية على غرب دارفور

الجنينة 13فبراير2018 -لقي 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 8 اخرين في هجوم شنته مليشيات تشادية على قرية "مستري" التابعة لمحلية "بيضة " في ولاية غرب دارفور.

قوات تشادية على الحدود مع السودان (صورة من الارشيف التقطتها الفرنسية)

وقال العمدة في قبيلة الزريقات الساير عيسى بلة لـ "سودان تربيون" إن مليشيات تشاديه مسلحة من قبيلة الزغاوة نفذت الاثنين غارة على بادية " مستري " مما ادى الى قتل سبعة من قبيلته بالإضافة اصابة ثمانية اخرين بجراح متفاوتة.

واضاف الساير ان المليشيات نهبت أيضا أكثر من 460 رأس من الإبل والأبقار وعبرت الي الحدود الشادية، وأن عدة سيارات مدججة بالأسلحة والجنود وفرت الحماية لهروب الجناة الي العمق التشادي.

واشار بلة الي أن الاعتداء هو الخامس من نوعه، ودعا لضرورة أن توفر حكومة الولاية الحماية للمواطنين وممتلكاتهم من الاعتداءات واعتبر الاعتداء التشادي بمثابة عدوان على الدولة.

وطالب الساير القوات المشتركة السودانية والشادية المعنية بمراقبة الحدود بتحمل مسؤوليتها بوضع حد لعمليات النهب والقتل المتكررة خاصة بعد تنفيذ حملة نزع السلاح من المواطنين وأصبح الرعاة بلا لح يمكنهم من مواجهة هذه التعديات.