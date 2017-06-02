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مقتل 10 في نزاع قبلي بين رعاة ومزارعين بغرب كردفان

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الخرطوم 2 يونيو 2017 ـ سقط نحو 10 أشخاص قتلى في نزاع مسلح اندلع، الجمعة، بين رعاة ومزارعين من قبيلتي البرتي والحمر في منطقة واقعة بين ولايتي شمال دارفور وغرب كردفان.

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صورة من مواقع التواصل الاجتماعي للنزاع بين قبيلتي الكبابيش والحمر بكردفان ـ 2 أبريل 2017

وقال مصادر لـ "سودان تربيون" إن الصراع بين قبيلتي البرتي وحمر الجخيسات قديم ويعود للعام 2014، لكن النزاع حينها لم يتم حسمه وعاد للتصاعد مجددا في ظل غياب قوات من الجيش والشرطة للفصل بين الطرفين.

وأوضحت أن المواجهات التي وقعت يوم الجمعة دارت بمحلية غبيش التابعة لولاية غرب كردفان بين مزارعين بالمحلية ورعاة من اللعيت جار النبي التابعة لولاية شمال كردفان.

ووصل والي غرب كردفان أبو القاسم الأمين بركة ولجنة أمن الولاية مساء الجمعة إلى منطقة الأحداث في محاولة لاحتواء الموقف.

وأفادت المصادر بوقوع حوالي 4 أشخاص من قبيلة البرتي، بينما رفض حمر الجخيسات الكشف عن ضحاياهم، لكن ذات المصادر توقعت أن يكون عدد الضحايا من الطرفين حوالي 10 قتلى، لجهة مقتل 5 من أسرة واحدة تتبع لقبيلة حمر.

وبحسب ناظر قبيلة حمر الأمير عبد القادر منعم منصور فإن التصعيد بين الطرفين مرده إلى صراع حول أراضٍ بالمنطقة، ودعا الطرفين لتحكيم صوت العقل والكف عن القتال مراعاة لحرمة الدماء وشهر رمضان.

وأكد منصور لدى أدائه العزاء ببلدة "الشرفة" أن الإدارة الأهلية حريصة على حسن الجوار والتعايش ولن تقف مكتوفه الأيدي أمام تحركات المتفلتين من القبيلتين عبر "الفزع".

وبحسب شهود عيان فإن المواجهات وقعت بالقرب من "الشرفة" حيث يستقر منسوبين لقبيلة حمر الجخيسات، عندما تبادل شباب من البرتي النار معهم.

يشار إلى أن قبيلة حمر كانت أيضا طرفا في صراع مع قبيلة الكبابيش في أبريل الماضي، تسبب في مقتل العشرات من الطرفين.



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