مقتل 10 أشخاص في اشتباكات مسلحة شمال دارفور

الخرطوم 14 يوليو 2019 - لقى 10 أشخاص حتفهم وأصيب 5 آخرين بجروح متفاوتة، السبت، إثر اشتباكات مسلحة وقعت بين مزارعين "أولاد عمومة" من إحدى القبائل بالقرب من قرية "الرطرط"، على بعد 15 كيلو متر جنوب شرق محلية "أم كدادة" بولاية شمال دارفور غربي السودان.
وأبلغ أحد أبناء المنطقة، يدعى جعفر أحمد داؤود إبراهيم، وكالة أنباء السودان الرسمية، بوقوع نزاع مسلح بين الأقارب حول أراضي زراعية بالمنطقة، أدى إلى مصرع 10 أشخاص، وإصابة 5 آخرين بجروح متفاوتة.
وأضاف، "الاشتباكات استخدم فيها السلاح حيث تم إطلاق نار بكثافة وتمكنت قوة مشتركة من القوات المسلحة والدعم السريع والشرطة بالمحلية من السيطرة على الأوضاع بالمنطقة ".
وتابع"القوة المشتركة ألقت القبض على بعض المشتبه فيهم من الطرفين وجارٍ التحقيق معهم".
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