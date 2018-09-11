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مقتل 21 شخصا وإصابة 29 في إنهيار جبلي بولاية جنوب دارفور

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زالنجي 11 سبتمبر 2018- لقي 21 شخصا مصرعهم واصيب 29 آخرين بجراح متفاوتة بعضها في غاية الخطورة جراء انهيار جزئي لجبل في منطقة (سمبلي) غرب مدينة (دربات) رئاسة محلية شرق جبل مرة في ولاية جنوب دارفور.

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تحيط سلاسل جبلية بالكثير من القرى في ولايات دارفور

وقال المتحدث باسم النازحين بولاية وسط دارفور الشفيع عبد الله لـ (سودان تربيون) الثلاثاء ان جزءا كبيرا من الجبل انهار على قرية (سمبلي) في وقت متأخر من ليل الجمعة الماضية.

واكد أن الانهيار الجبلي ادى الى تدمير أكثر من 15 منزلا بالقرية مقتل 21 شخصا بالإضافة الى اصابة 29 اخرين مشيرا الى أن المواطنين بذلوا جهودا مضنية لإخراج الجرحى من تحت الأنقاض.

وأوضح الشفيع ان ذات الجبل سبق وان سقط جزء كبير منه في العام 2002، لكن وقتها لم يصب أحد بأذى.

ورجح تعرض الجبل للتصدع وانفصال جزء منه بسبب الأمطار الغزيرة.

واوضح الشفيع ان المصابين تم نقلهم الى مستشفى دربات بينما اسعفت الحالات الخطرة الى مستشفيات نيالا عاصمة جنوب دارفور.

وتتميز غالب مناطق دارفور خاصة ولايتي جنوب ووسط دارفور بانتشار السلاسل الجبلية، ويعدجبل مرة أكثرها شهرة حيث يمتد بين ولايات شمال ووسط وجنوب دارفور في مساحة 12800 كلم مربع، وهو مجموعة قمم بركانية بارتفاع 3000 متر فوق مستوى البحر .

من جهته قال منسق معسكرات النازحين واللاجئين في الجنينة بغرب دارفور آدم رجال إن غزارة الأمطار أدت الى انهيار أرضي وانزلاق جزء كبير من الجبل غطى القرية بأكملها.

وأكد في بيان صحفي العثور على 18 من الجثث بينما لازالت امرأة وزوجها تحت الأنقاض التي يستلزم إزاحتها توفر آلة رافعة.

وناشد رجال المنظمات الإنسانية التحرك العاجل صوب المنطقة المنكوبة وتقديم العون للمتضررين.



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