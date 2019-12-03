مقتل 23 شخصا وإصابة أكثر من 130 في حريق شمال العاصمة السودانية

الخرطوم 3 ديسمبر 2019- لقي ما لا يقل عن 23 شخصا مصرعهم وأصيب أكثر من مائة آخرون إثر حريق ضخم شب بأحد المصانع شمال العاصمة السودانية الثلاثاء.

النيران دمرت مصنع سالومي للسيراميك بالكامل.. 3 ديسمبر 2019

واندلعت النيران في مصنع للسيراميك بالخرطوم بحري نتيجة انفجار شاحنة (غاز) كانت تجري عملية تفريغ في مخازن أرضية حسبما أفاد بيان لمجلس الوزراء.

وأوضح البيان أن "23 شخصا توفوا في الحال وأصيب أكثر من 130".

وأفادت مصادر طبية "سودان تربيون" أن ارقام الضحايا مرشحة للتصاعد في ظل وجود عدد من الحالات الحرجة.

ويقع مصنع "سالومي" للسيراميك في المنطقة الصناعية بالخرطوم بحري وتحيط به مصانع للصابون والتبغ والأدوية كما توجد في منطقة قريبة مطاحن "سين" للغلال.

وذكرت مصادر داخل المصنع لــ"سودان تربيون، أن الحادث سببه انفجار خزان الغاز الملحق بالمصنع، وكشفت عن خسائر كبيرة تقدر بملايين الدولارات في بنية المصنع.

وأعلن مجلس الوزراء، في بيانه تشكيل لجنة تحقيق، بعد أن أشارت المشاهدات الأولية إلى غياب وسائل السلامة الضرورية في المصنع، وقال إن عمليات التخزين التي تسببت في الحريق تتم بصورة عشوائية.

وأشار البيان الى إن مسؤولين رفيعي توجهوا إلى مقر المصنع، بينهم وزير الصناعة ووالي ولاية الخرطوم، للعمل على تعبئة القدرات المتاحة لمكافحة الحريق ، الذي قضى على المصنع بالكامل.

وأعلنت لجنة الأطباء المركزية، فور اندلاع النيران، حالة الطوارئ في مستشفيات منطقة الخرطوم بحري، التي يقع فيها مقر المصنع.

وأطلقت اللجنة نداء منذ لحظات الحريق الأولى داعية الفرق الطبية للتوجه الى المكان للمساعدة في اسعاف الحالات المتأثرة.

وحسب منشور صادر عن المجلس الأعلى للبيئة في أكتوبر ٢٠١٩ فإن مصنع سالومي تلقى تحذيرات من إمكانية نشوب حريق فيه لمخالفته عدد من الضوابط التشغيلية.

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