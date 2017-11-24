 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الجمعة 24 تشرين الثاني (نوفمبر) 2017

مقتل 25 في اشتباكات بين جيش جنوب السودان والمتمردين

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

جوبا 24 نوفمبر 2017 ـ كشف مسؤولين حكوميين الخميس أن ما لا يقل عن 25 شخصا لقوا مصرعهم في اشتباكات جديدة بين القوات الحكومية والمتمردين في ولاية ليتش بجنوب السودان.

JPEG - 21.1 كيلوبايت
جنود من الجيش الشعبي على وأمام سيارة في جوبا ـ 20 ديسمبر 2013 (صورة لرويترز)

وقال وزير الإعلام بالولاية بيتر ماكوث مالوال إن الاشتباكات اندلعت يوم الثلاثاء بين القوات الحكومية وقوات المعارضة المسلحة الموالية لنائب الرئيس السابق رياك مشار واستمرت حتى الأربعاء، كاشفا أن ما لا يقل عن 20 متمردا وخمسة جنود حكوميين لقوا مصرعهم في القتال.

وقال الوزير في تصريحات لوكالة الأنباء الصينية شينخوا إنه "منذ 19 نوفمبر يهاجم المتمردون مواقعنا في منطقة لير، وقد ردت القوات الحكومية دفاعا عن النفس ما إدى الى وقوع خسائر كبيرة في صفوف المتمردين. اننا نناشد المتمردين اعطاء السلام فرصة وانتظار نتائج منتدى تنشيط السلام الذي تتوسط فيه منظمة الإيقاد حاليا بدلا من التسبب في معاناة لا داعي لها لشعبنا".

من جانبه اتهم نائب المتحدث باسم المعارضة المسلحة بول جابرييل القوات الموالية للحكومة بشن هجمات متعددة على المناطق التي يسيطر عليها المتمردون في جميع أنحاء الدولة الوليدة، وقال "لقد استفزتنا الحكومة في لير، وتحركنا للاستيلاء عليها من القوات الحكومية، والآن ما زلنا نحصي الجثث لذلك لا نملك أرقام القتلى".

وفي الوقت نفسه أشارت تقارير إلى وقوع اشتباكات جديدة في منطقة موندري التي يسيطر عليها المتمردون داخل منطقة الاستوائية.

وقال المتحدث باسم المتمردين إن "القوات الحكومية هاجمت مواقعنا في باري وميديو وبانغالو ما أدى الى تشريد العديد من المدنيين"، وأضاف "صباح الأربعاء شنت القوات الحكومية هجوما منسقا على مواقعنا في باري وميدو وبانغالو، حيث يتم تشريد المدنيين والتسبب في الكثير من الدمار ونهب ممتلكات المدنيين".

واتهم مسؤول المعارضة المسلحة الرئيس سلفا كير وإدارته بإطالة الحرب الأهلية بدلا من انهائها، وزاد "إن هذه إشارة واضحة أن سلفا كير وفريقه من المسؤولين الفاسدين لا يريدون أن تنجح مبادرة السلام ولهذا السبب تهاجم قواتهم مواقعنا".

وأوضحت تقديرات الأمم المتحدة أن الصراع في جنوب السودان أودى بحياة عشرات الآلاف من المواطنين وتشريد أكثر من مليوني شخص.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

مشاركة المرأة في عملية صنع القرار وأحلال السلم 2017-11-21 08:30:54 بقلم : زينب كباشي عيسى حان الوقت للإعتراف بقوة دور النساء في العملية السلمية، وفي صياغة مستقبل الدول بعد توقف النزاعات والحروب. ان تسلط المجتمع الرجولي يلعب دورا في أضعاف دور المرأة في هذه المجتمعات مما يؤدي لانعدام وجود (...)

سؤال تقرير المصير في واقع الدولة السودانية (2) 2017-11-20 13:19:18 الدولة المدنية العلمانية كتبت : سلمى التجاني قالت لي ( خالتي مريم) بعد أن غادر أحد الزملاء جلستنا تحت شجرة صحيفة الأسبوع ( الزول دا ما تشوفي لونو الاحمر دا ، قلبو طيب والله ) ، وخالتي مريم سيدة صارمة القسمات ، كأن (...)

نزاعات الحدود والعمالة للأجنبي 2017-11-19 15:52:26 كتب: مصطفى عبد العزيز البطل mustafabatal@msn.com أتفهم تماما حالة الحماسة والاندفاع، والهياج احيانا، التي تنتاب بعض السوادنة في أمر تبعية حلايب والنزاع القائم بشأنها مع الشقيقة مصر . لكن الحقيقة النجلاء تبقى وهي أن (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

*قوى الإجماع الوطني* 2017-02-25 15:18:35 *بيان مهم* *قوى الإجماع الوطني* ظلت قوي الإجماع الوطني تراقب المخطط الدولي الذي تقوده الوﻻيات المتحدة الأمريكية عبر الإتحاد الأفريقي وآليتة المسماة رفيعة المستوي ، التي يترأسها أمبيكي ، والتي تعمل من أجل فرض التسوية (...)

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2017 SudanTribune - All rights reserved.