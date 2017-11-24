مقتل 25 في اشتباكات بين جيش جنوب السودان والمتمردين

جوبا 24 نوفمبر 2017 ـ كشف مسؤولين حكوميين الخميس أن ما لا يقل عن 25 شخصا لقوا مصرعهم في اشتباكات جديدة بين القوات الحكومية والمتمردين في ولاية ليتش بجنوب السودان.

جنود من الجيش الشعبي على وأمام سيارة في جوبا ـ 20 ديسمبر 2013 (صورة لرويترز)

وقال وزير الإعلام بالولاية بيتر ماكوث مالوال إن الاشتباكات اندلعت يوم الثلاثاء بين القوات الحكومية وقوات المعارضة المسلحة الموالية لنائب الرئيس السابق رياك مشار واستمرت حتى الأربعاء، كاشفا أن ما لا يقل عن 20 متمردا وخمسة جنود حكوميين لقوا مصرعهم في القتال.

وقال الوزير في تصريحات لوكالة الأنباء الصينية شينخوا إنه "منذ 19 نوفمبر يهاجم المتمردون مواقعنا في منطقة لير، وقد ردت القوات الحكومية دفاعا عن النفس ما إدى الى وقوع خسائر كبيرة في صفوف المتمردين. اننا نناشد المتمردين اعطاء السلام فرصة وانتظار نتائج منتدى تنشيط السلام الذي تتوسط فيه منظمة الإيقاد حاليا بدلا من التسبب في معاناة لا داعي لها لشعبنا".

من جانبه اتهم نائب المتحدث باسم المعارضة المسلحة بول جابرييل القوات الموالية للحكومة بشن هجمات متعددة على المناطق التي يسيطر عليها المتمردون في جميع أنحاء الدولة الوليدة، وقال "لقد استفزتنا الحكومة في لير، وتحركنا للاستيلاء عليها من القوات الحكومية، والآن ما زلنا نحصي الجثث لذلك لا نملك أرقام القتلى".

وفي الوقت نفسه أشارت تقارير إلى وقوع اشتباكات جديدة في منطقة موندري التي يسيطر عليها المتمردون داخل منطقة الاستوائية.

وقال المتحدث باسم المتمردين إن "القوات الحكومية هاجمت مواقعنا في باري وميديو وبانغالو ما أدى الى تشريد العديد من المدنيين"، وأضاف "صباح الأربعاء شنت القوات الحكومية هجوما منسقا على مواقعنا في باري وميدو وبانغالو، حيث يتم تشريد المدنيين والتسبب في الكثير من الدمار ونهب ممتلكات المدنيين".

واتهم مسؤول المعارضة المسلحة الرئيس سلفا كير وإدارته بإطالة الحرب الأهلية بدلا من انهائها، وزاد "إن هذه إشارة واضحة أن سلفا كير وفريقه من المسؤولين الفاسدين لا يريدون أن تنجح مبادرة السلام ولهذا السبب تهاجم قواتهم مواقعنا".

وأوضحت تقديرات الأمم المتحدة أن الصراع في جنوب السودان أودى بحياة عشرات الآلاف من المواطنين وتشريد أكثر من مليوني شخص.