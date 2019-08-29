مقتل 3 أشخاص في هجمات جديدة بولاية لول جنوب السودان

واو 29 أغسطس 2019- قال وزير الإعلام في حكومة جوبا آني آني إن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا في اشتباكات جديدة بين القوات الحكومية ومتمردي جبهة جنوب السودان المتحدة بزعامة قائد جيش جنوب السودان السابق الجنرال بول مالونق بولاية لول.

قوات من الجيش الحكومي في مدينة واو في 16 مايو 2016 (سودان تربيون)

وكشف المسؤول الحكومي أن الاشتباكات التي وقعت الثلاثاء بين القوات المتنافسة في البلاد وقعت شمال شرق بلدة راجا.

وقال آني في تصريحات لـ "سودان تربيون "قُتل ثلاثة جنود خلال الهجوم وألقت القوات الموالية للحكومة على ضابطين بارزين. لقد هاجم المتمردون قاعدة راجا التابعة لقوات دفاع جنوب السودان، لكن عندما أدركوا أن قواتهم لم تكن مساوية لجنود قوات دفاع جنوب السودان انسحبوا والآن أصبح الوضع هادئً نسبيًا"

وطبقًا للوزير الحكومي فإن القوات الحكومية أسرت 13 جنديًا، من بينهم نائب قائد قوات جبهة جنوب السودان المتحدة، العقيد فاضل أحمد فاضل، وأضاف " اختطفوا ثلاثة مزارعين وخمسة شباب في ضواحي مدينة راجا، وهذا غير مقبول وضد قانون حقوق النسان ". مناشداً جماعة المعارضة المسلحة إطلاق سراح المختطفين