مقتل 4 متظاهرين بإطلاق رصاص بمدينة أم درمان

الخرطوم في 1 أغسطس 2019 - أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، الخميس، مقتل 4 من المتظاهرين، وإصابة آخرين، بعد إطلاق رصاص حي على الثوار بمدنية أم درمان غربي العاصمة الخرطوم.
وتظاهر مئات آلاف السودانيين، الخميس، بالعاصمة الخرطوم وعدد من مدن البلاد، في إطار مسيرات "القصاص العادل" المستمرة منذ الصباح، تنديدا بمقتل محتجين سلميين بمدينة الأبيض قبل أيام، وللمطالبة بتسليم السلطة لحكومة مدنية.
وقبيل انطلاق المظاهرات، شهدت الخرطوم انتشارًا أمنيًا كثيفًا، كما أغلقت قوات الدعم السريع الشوارع الرئيسية المؤدية إلى القصر الرئاسي، والقيادة العامة للجيش.
والإثنين، قتل 6 محتجين، بينهم 4 طلاب، وأصيب 62 آخرون، خلال فض مسيرة طلابية في الأبيض؛ وفق اللجنة المركزية لأطباء السودان.
ويشهد السودان اضطرابات متواصلة منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 - 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادي.
وأعرب المجلس العسكري مرارا عن اعتزامه تسليم السلطة إلى المدنيين، لكن لدى بعض مكونات قوى التغيير مخاوف من احتفاظ الجيش بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.
أخر الآراءيا جيش: أرفع يدك فوق التفتيش بالذوق! 2019-08-01 19:21:20 مجدي الجزولي أثار انتكاس انقلاب الفريق هاشم عبد المطلب، رئيس الأركان المشتركة وهو القيم على القوات المسلحة بحكم منصبه، ردود أفعال شتى وافقت في أغلبها الرواية الرسمية للمجلس العسكري، أن الانقلاب من تدبير طرف من الحركة (...)
اولوية تشكيل الحكومة عبر التفاوض 2019-07-31 23:09:52 تعليق على اطروحات وقف التفاوض مع المجلس العسكري بقلم : عبد السلام سيد احمد يطرح بعض الأشخاص وبعض القوى السياسية ضرورة وقف التفاوض كلياً او مؤقتاً مع المجلس العسكري على خلفية احداث القتل التي حدثت مؤخراَ في مدينة الأبيض (...)
الثورة والثورة المضادة 2019-07-30 08:43:09 ياسر عرمان ⭕ خطر غياب الهامش والنساء والشباب على مستقبل الثورة ⭕ الحديث عن المحاصصة كان بحد ذاته محاصصة ⭕ أحداث الأبيض والإنقلابات مولود شرعي من رحم دولة التمكين ⭕ اللهم تقبل الحاجة هدية قبولاً حسناً إجتماع أديس أبابا، (...)
المزيد