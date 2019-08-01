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مقتل 4 متظاهرين بإطلاق رصاص بمدينة أم درمان

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ضحايا في أحد المشافي بعد تعرف ذويهم "مواقع تواصل"

الخرطوم في 1 أغسطس 2019 - أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، الخميس، مقتل 4 من المتظاهرين، وإصابة آخرين، بعد إطلاق رصاص حي على الثوار بمدنية أم درمان غربي العاصمة الخرطوم.

وتظاهر مئات آلاف السودانيين، الخميس، بالعاصمة الخرطوم وعدد من مدن البلاد، في إطار مسيرات "القصاص العادل" المستمرة منذ الصباح، تنديدا بمقتل محتجين سلميين بمدينة الأبيض قبل أيام، وللمطالبة بتسليم السلطة لحكومة مدنية.

وقبيل انطلاق المظاهرات، شهدت الخرطوم انتشارًا أمنيًا كثيفًا، كما أغلقت قوات الدعم السريع الشوارع الرئيسية المؤدية إلى القصر الرئاسي، والقيادة العامة للجيش.

والإثنين، قتل 6 محتجين، بينهم 4 طلاب، وأصيب 62 آخرون، خلال فض مسيرة طلابية في الأبيض؛ وفق اللجنة المركزية لأطباء السودان.

ويشهد السودان اضطرابات متواصلة منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 - 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادي.

وأعرب المجلس العسكري مرارا عن اعتزامه تسليم السلطة إلى المدنيين، لكن لدى بعض مكونات قوى التغيير مخاوف من احتفاظ الجيش بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.



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