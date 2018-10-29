مقتل 4 وإصابة 13 من (الدعم السريع) في اليمن ونيالا تستقبل الجثامين

نيالا / الخرطوم 29 اكتوبر 2018- وصلت الى مدينة نيالا صباح الاثنين جثامين اربعة من جنود قوات (الدعم السريع) المشاركة في العمليات العسكرية المعروفة ياسم (عاصفة الحزم) التي تقودها السعودية تحت مظلة تحالف عربي واسع ضد جماعة الحوثي المحسوبة على ايران في اليمن.

جثامين الجنود الخمسة لدى وصولها الخرطوم من اليمن الأربعاء 12 أبريل 2017 (سونا)

وقال مصدر موثوق لـ" سودان تربيون " الاثنين إن كتيبة من القوات السودانية تعرضت لإطلاق صواريخ اثناء تواجدهم في احدى القواعد العسكرية بمنطقة (الحديدة ) التي تبعد عن العاصمة اليمنية صنعاء 226 كلم في الساحل الغربي للبحر الاحمر مما ادى الى مقتل اربعة جنود واصابة 13 اخرين بجراح تم نقلهم للعلاج بدولة الامارات العربية المتحدة.

ولم يصدر عن الجيش السوداني أي تصريح حول هذه الحادثة.

واشار المصدر الى ان ذوي الشهداء تسلموا الجثامين صباح الاثنين بمطار نيالا بحضور قائد قوات (الدعم السريع) بولاية جنوب دارفور وعدد من الضباط وضباط الصف مبينا ان ثلاثة منهم ينحدرون من منطقة واحدة وهم ابناء عمومة.

واضاف المصدر ان هذه الرحلة تعد السابعة من نوعها خلال العام الحالي لنقل جثامين قوات (الدعم السريع) الى السودان من دولة اليمن بينما يتم دفن بعض منسوبي القوات السودانية المنتشرين على الحدود السعودية اليمنية في المدينة المنورة.

وفي مقابلة تلفزيونية بثت على فضائية (سودانية 24) هذا الشهر، رفض قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) التصريح بعدد قتلى القوات السودانية من الدعم السريع المشاركين في حرب اليمن ، وأكد أن وجودهم للقتال هناك تم بأمر من القيادة العليا دفاعا عن أمن المملكة العربية السعودية.

وفي موسم حج هذا العام تكفلت سفارة المملكة العربية السعودية في الخرطوم بنفقات 500 من السودانين قالت إنهم أسر شهداء القوات السودانية المشاركة في حرب اليمن، بينما لا تكشف الجهات ذات الصلة عن الرقم الحقيقي للقتلى في هذه الحرب.