مكافحة المخدارت بالسودان تضع يدها على كميات ضخمة من (البنقو)

الخرطوم 29 أبريل 2017- أعلنت إدارة مكافحة المخدرات بالسودان، السبت، أنها ضبطت 59 طنا من نبات القنب الهندي (البنقو)، و10 أطنان من القات (نبات مخدر)، و ثلاثة ملايين حبة من الحبوب المخدرة المختلفة، خلال العام 2016.

عناصر مكافحة المخدرات لحظة توقيفها أجانب يديرون مصنعا لأقراص الكبتاجون جنوبي الخرطوم ـ الثلاثاء 14 أبريل 2015

وأوضح مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات اللواء شرطة محمد عبد الله النعيم في مؤتمر صحفي،السبت، أن ادراته تعمل للقضاء على مزراع انتاج المخدرات بحظيرة الردوم بولاية جنوب دارفور، ومناطق السودان المختلفة، من خلال وضع العديد من الخطط والبرامج الداعمة لذلك.

ونفذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات مداهمة منتصف الشهر الحالي، استهدفت المخازن الرئيسية لتقاوي نبات القنب الهندي "البنقو" في محمية الردوم الطبيعية بولاية جنوب دارفور التي تعد أكبر مزارع الحشيش في أفريقيا،ووضعت يدها على 206 جوالات من بذور نبات القنب الهندي "البنقو" تزن 20 طنا، فضلا عن ضبط 3000 قندول حشيش.

كما تمكنت قوات مشتركة في نوفمبر الماضي من إبادة 6500 فدان من مزارع الحشيش المعروف بـ "البنقو" وضبط 50 طن من المخدرات بمنطقة الردوم في عملية هي الأكبر من نوعها.

وقال اللواء النعيم " إن شريحة الشباب بالسودان تتعاطى عقارات الكبتاجون والترامادول، الأكزمول المعروف محلياً بــ(الخرشة) بجرعات عالية تترواح بين 200– 300 مليجرام، وأصبح لها سوق رائجة في المجتمع".

وأضاف " تم ضبط عصابات منظمة تعمل وسط الجامعات، وتبيع للطلاب حبوب المخدرات باعتبارها منشطات"،لافتا إلى أنه تمت محاكمة أفراد تلك العصابات في الفترة الماضية.

وأشار اللوء النعيم إلى أن العصابات المنظمة تعمل من داخل وخارج البلاد على الحدود لاستهداف السودان وإغراقه بالمخدرات، موضحا أن ادارته تمكنت من تحقيق العديد من الإنجازات المختلفة في سبيل القضاء على المخدرات من خلال قوات مدربة ذات إمكانيات عالية.

وسبق أن ضبطت الشرطة السودانية مصنعا ضخما لتصنيع أقراص "الكبتاجون" المنشطة، جنوبي الخرطوم في العام 2015، ويدير المصنع الذي يصنع نحو 5 ألاف قرص في الساعة بهدف التصدير لدول الجوار، 3 فلسطينين وبلغاري وسوري.

وأعتبر الضبط على المصنع انذاك بأن السودان أصبح معبرا لتصدير أقراص الكبتاجون لدول في المنطقة الأفريقية، وذلك بعد تضييق الخناق على عمليات دخول شحنات الأقراص المنشطة عبر الموانئ السودانية.

وأحبطت إدارة مكافحة المخدرات السودانية، في أبريل 2014، أكبر عملية تهريب شملت 46 جوال زنة 50 كيلوجرام معبأة بأقراص (الكبتاجون) المخدرة بميناء بورتسودان، وقدر عدد الأقراص حينها بنحو 14 مليون قرص، وصلت ضمن شحنة قادمة من اليونان عبر لبنان.

وكانت سلطات الجمارك السودانية قد تمكنت من ضبط شحنة بورتسودان الشهيرة بعد تنسيق وتبادل للمعلومات مع السلطات السعودية واللبنانية. وبرأ القضاء السوداني متهمين على ذمة القضية من دون أن يتم تقديم متهمين جدد.

وأظهرت الإدارة السودانية العامة لمكافحة المخدرات في تقرير عام 2012 أن نسبة تعاطي المخدرات بالبلاد زادت إلى 34%، وأفادت أن السودان أكبر منتج للبنقو في إفريقيا، بإنتاج 60%، وقالت إن منطقة "الردوم" بجنوب دارفور تأتي في المرتبة الأولى في إنتاج البنقو الذي يزرع في مساحة 34 ألف كلم، "ما يعادل مساحة دولة البرتغال"