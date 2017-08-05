مكتب المهدي يكذب اتهامات بتأليب الرأي السوداني ضد السعودية

الخرطوم 5 أغسطس 2017- كذب مكتب رئيس حزب الأمة القومي، الصادق المهدي، تقارير أوردتها الصحافة السعودية دمغته بالتحريض ضدّ مشاركة السودان في عملية (عاصفة الحزم) التي تقودها السعودية لإقرار الشرعية في اليمن.

الصادق المهدي في مؤتمر صحفي بالخرطوم.. 18 مايو 2017 (سودان تربيون)

وأورد موقع (تويتر) لقناة الإخبارية السعودية السبت، تقارير عن الإمام الصادق المهدي، رئيس حزب الأمة القومي السوداني، قالت إنه إخواني ويعمل على دعم السلطات في الدوحة، ويطالب بقبول موقفها المضاد لدول مجلس التعاون والدول الداعمة لمكافحة الإرهاب، مشيرة إلى أن هناك اتفاقاً يتم بين المهدي والسفير القطري بالخرطوم، على تأليب الرأي العام في السودان ضدّ السعودية.

وقال مدير مكتب المهدي، ابراهيم على في بيان توضيحي تلقته (سودان تربيون) السبت، إن الصادق المهدي وحزب الأمة القومي ليس بإخوانيين بل هما وكيان الإنصار من ضحايا جماعة الأخوان المسلمون لإستيلائهم على السلطة وإنقلابهم عليها عام 1989م.

وأوضح أن المهدي درج على مقابلة السلك الدبلوماسي المعتمدين في السودان في إطار التواصل السياسي والإجتماعي وتبادل الأفكار والأراء البناءة بعيداً عن المجاملة والموالاة.

وذكر أن المهدي ظل يدعو إلى تجاوز الأزمة الخليجية في إطار الأسرة الدولية وبعيداً عن المواجهة والتدويل وله أطروحة أعلنت وأخرى ستطرح قريباً تؤكد على معاني الإصلاح بعيداً عن معاني الاستقطاب والاستقطاب المضاد.

وأكد أن ما تناولته الإخبارية السعودية من معلومات يجافي الحقيقة والواقع.