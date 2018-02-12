ملاك سيارات (اللاندكروزر) بشمال دارفور يتعجلون تعويضات الدولة

الفاشر 12 فبراير 2018 ـ طالب أكثر من 230 من أصحاب السيارات ذات الدفع الرباعي "اللاندكروزر" الذين سلموا سياراتهم طوعا لقيادة الفرقة السادسة مشاه بالفاشر الدولة استعجال تعويضهم وتوفيق أوضاعهم.

سيارات غير مقننة تنتظر الترخيص بالفاشر ـ 17 يناير 2017

وقال عدد من ملاك السيارات لـ "سودان تربيون" الإثنين بالفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور إنهم سلموا سياراتهم طوعا بناءً على قرار الدولة بحظر تملكها للمواطنين.

وأضافوا أنهم ناقشوا مع لجنة جمع السلاح وتقنين السيارات غير المرخصة، كيفية جمع سيارات الدفع الرباعي، مشيرين إلى أن اللجنة التزمت لهم بتقييم هذه السيارات ودفع قيمتها في مده أقصاها أسبوعين.

وكان نائب الرئيس السوداني رئيس اللجنة المكونة لجمع السلاح في دارفور وكردفان حسبو عبد الرحمن، أعلن خلال جولته في ولايات دارفور في أغسطس الماضي البدء في حملة فورية لجمع السلاح ومصادرة السيارات غير المقننة على أن تعوض الحكومة أصحاب السيارات المنزوعة.

وقال أصحاب السيارات إنه ومنذ ديسمبر الماضي وحتى الآن، ما زال الأمر غير واضح.

وأضافوا "ظروف المعيشة ضاغطة وهذه السيارات وسيلة الدخل الوحيدة لماليكيها والآن منهم من باع أثاث منزله ومنهم من مر بأصعب من ذلك ومنهم من أخرج أبناءه من المدارس ومنهم مرضى في حاجه ماسة للعلاج".

وطالب ملاك السيارات والي شمال دارفور ورئيس الجمهورية بالتدخل والاسراع في توفيق أوضاعهم وتعويضهم أسوة بأصحاب السيارات في ولاية شرق دارفور.