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ملتقى أمني في (نيرتتي) يضم لجان الأمن بولايات جبل مرة

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الخرطوم 18 فبراير 2018 ـ كشف والي ولاية وسط دارفور، الأحد، عن ملتقى أمني بمشاركة لجان أمن ولايات شمال وجنوب ووسط دارفور بمنطقة نيرتتي في جبل مرة في مارس المقبل.

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والي وسط دارفور الشرتاي جعفر عبد الحكم

ويمتد جبل مرة، وهي منطقة غنية بالمياه وتتمتع بمناخ معتدل، بين الولايات الثلاث.

ورغم إعلان الحكومة السودانية في أبريل 2016 خلو إقليم دارفور من المتمردين، لكنها ما زالت تتعامل مع جيوب تسيطر عليها حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور، في أعلى جبل مرة.

وأكد والي وسط دارفور الشرتاي جعفر عبد الحكم للصحفيين عقب لقائه نائب الرئيس حسبو عبد الرحمن بالخرطوم، يوم الأحد، أن الملتقى الأمني سيكون بحضور نائب الرئيس لمناقشة القضايا الأمنية والآثار الإيجابية التي حققتها عملية جمع ونزع السلاح التي بدأت منذ سبتمبر الماضي في المنطقة.

وبحسب الوالي فإنه قدم تنويرا مفصلا لنائب الرئيس حول بعض الظواهر السالبة التي ظهرت عقب عملية جمع السلاح في محلية غرب جبل مرة، وتقرير عن الأحداث الأخيرة التي قام بها المتمردون بجبل مرة واعتداءاتهم على بعض الرعاة في محلية غرب جبل مرة.

وتابع قائلا: "نائب رئيس الجمهورية قرر أن يكون هناك ملتقى أمنيا في مارس المقبل بمشاركة لجان أمن ولايات جنوب وشمال ووسط دارفور".

واطلع حسبو الذي يرأس أيضا اللجنة العليا لجمع السلاح والسيارات غير المقننة على مراحل عملية جمع السلاح والتطورات التي أحدثت الحراك الإيجابي على أمن واستقرار المواطن بولاية وسط دارفور.



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