ملتقى اقتصادي ألماني ـ سوداني بالخرطوم في أكتوبر المقبل

الخرطوم 23 مايو 2017 ـ اتفقت حكومتا السودان والمانيا على عقد ملتقى اقتصادي مشترك في العاصمة السودانية، خلال اكتوبر المقبل، بمشاركة الغرفة التجاية ورجال الأعمال، إضافة إلى ملتقى آخر في برلين خلال العام 2018.

قريب الله خضر المتحدث بإسم وزارة الخارجية السودانية

وانعقدت بوزارة الخارجية السودانية خلال اليومين الماضيين اجتماعات لجنة التشاور السياسي بين السودان وألمانيا، وترأس الجانب السوداني مدير ادارة الشئون الاميركية والأوربية، محمد عيسى ايدام، بينما ترأس الجانب الألماني المدير العام لإدارة شرق افريقيا بوزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الالمانية، وضم الجانب السوداني ممثلين من وزارة الداخلية ووزارة التعاون الدولي.

ووقع الجانبان في ختام المباحثات على اتفاقية للتعاون الثلاثي بين البلدين والإيقاد، بحضور وزير التعاون الدولي، ادريس سليمان.

وقال المتحدث باسم الخارجية، قريب الله خضر، في تصريح صحفي، تلقته (سودان تربيون) الثلاثاء، إن الاجتماعات تناولت الجوانب السياسية والاقتصادية والثقافية والتعليم والسياحة والرياضة والآثار، خاصة التطورات السياسية المتعلقة بتشكيل حكومة الوفاق الوطني والاولويات المطروحة أمامها.

وأضاف "كذلك بحث الجانبان القضايا الاقليمية المتعلقة ببعض دول الجوار ومكافحة تهريب البشر والهجرة غير الشرعية ومحاربة الارهاب".

وتابع "تم التوافق على عقد ملتقى ألماني في السودان في أكتوبر القادم وبمشاركة الغرفة التجارية ورجال الأعمال وكذلك ملتقى في برلين خلال العام 2018".

وأوضح أن الاجتماعات تناولت ايضاً التطورات الايجابية في مسيرة علاقات السودان الخارجية لا سيما رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان، وبالاضافة لتبادل وجهات النظر حول بعثة اليوناميد وقضية دارفور.

وأكد أن الجانب الألماني أعلن عن استئناف برنامج المنح الألمانية الدراسية للسودان، كما تم الاتفاق على ان تكون اجتماعات التشاور السياسي بين البلدين كل ستة أشهر على تعقد الجلسة القادمة في اكتوبر المقبل.

وتابع "تم الاتفاق كذلك على ترفيع لجنة التشاور السياسي لتكون برئاسة وكيلى وزارة الخارجية في البلدين".

وذكر المتحدث أن المباحثات تناولت كذلك قضايا التعاون التنموي والتي تتم تحت مظلة الايقاد بين السودان وألمانيا، وأضاف "شمل الحديث المشاريع الجارية بواسطة وكالة التعاون التنموي الألمانية في شرق السودان ودارفور وبالاضافة لمبالغ خصصتها ألمانيا لتمويل مشاريع بلغت جملتها 51 مليون يورو وبجانب 10 مليون يورو أخرى في المستقبل القريب".

يشار الى أن الوفد الألماني أجرى سلسلة لقاءات مع المسؤولين السودانيين بينهم وزير التعاون الدولي ووزير الدولة بالخارجية السفير عطا المنان بخيت، بالإضافة لمدير دائرة السجل المدني بوزارة الداخلية الفريق شرطة عوض النيل ضحية، وعدد من مسئولي الأجهزة والمؤسسات ذات الصلة.