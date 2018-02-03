 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    السبت 3 شباط (فبراير) 2018

ملتقى لرعاة ومزارعين في شمال دارفور لبحث الحد من النزاعات

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الفاشر 3 فبراير 2018 - نظم الأهالي العائدين الي مناطقهم بريفي الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور ملتقى للرعاة والمزارعين من أجل التعايش السلمي وفض النزاعات التي تنشب في العادة أثناء الخريف .

JPEG - 50.5 كيلوبايت
رعاة ومزارعين التقوا في (كورما) لبحث وقف الصراعات (سودان تربيون)

ويجئ الملتقى الذي اختتم أعماله السبت، ضمن برامج لجنة حماية الموسم الزراعي بمحلية الفاشر تحت شعار (واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا) بإشراف لجنة امن محلية الفاشر بمناطق كورما، وبركة بريفي الفاشر.

وشهدت ضواحي الفاشر وأريافها في وقت سابق صراعات واحتكاكات بين الرعاة والمزارعين، كما تشهد كثير من المناطق بدارفور صراعات بين الطرفين، غالبا ما تؤدي الى حوادث قتل ما يثير المخاوف وسط راغبي العودة الطوعية والموسمية إلى مناطقهم.

وفي كثير من الأحيان يطلق الرعاة مواشيهم داخل المزارع بما يتسبب في اتلافها وضياع المحاصيل.

وقال معتمد الفاشر التجاني عبد الله صالح لدى مخاطبته أعضاء لجنة الرعاة والزراع، "إن الراعي والمزارع كليهما يحتاج للآخر".

وأضاف "نحن شركاء في هذا الأرض ولا يوجد فرد أفضل من آخر.. نحتاج فقط لمراجعة أنفسنا ونرى ماذا كان يفعل أجدادنا الذين تعايشوا في الماضي".

وأكد المعتمد أنه يتطلع لأن يخرج الملتقى بتوصيات مستقبلية تساعد في حل القضايا بين الرعاة والمزارعين وتبث روح التعاون بينهما من أجل التعايش في سلام ونبذ الحروب والاحتكاكات ومعالجتها.

وطالب لمسؤول الحكومي كل الحاضرين من ممثلي الجمعيات الرعوية والزراعية بتنفيذ التوصيات وتنزيلها الى اصحاب الشأن حتى تعم الفائدة القصوى المجتمع.

واكد ان هذا العام عام للتنمية والتعايش السلمي بين كافة المكونات مجددا في الأثناء عزم الحكومة على المضي نحو تعزيز دعائم التعايش السلمي ورتق النسيج الاجتماعي فضلا عن استمرارية محليته في انفاذ مشروعات التنمية والاستقرار واعادة الاعمار بمناطق العودة الطوعية.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

بابا قاسم ولا ضير 2018-02-02 19:12:32 مجدي الجزولي (1) تعرَّض البروفسير قاسم بدري لهجمة شرسة من نفر من المثقفين وأصحاب الرأي والمعلقين في وسائط التواصل الاجتماعي، بعد أن انتشر مقطع يظهر فيه هذا المعلم في موضع العنف. صفع البروفيسور طالبة من طالباته في جامعة (...)

في مسيرة الخلاص الوطني 2018-02-01 20:37:08 بقلم : سلمى التجاني قبل أن ينقضي يناير كانت ثورة الشعب ترسِّخ خطواتها في طريق الخلاص ، لذلك جاءت مسيرة الخلاص الوطني الكبرى أمس كتجربةٍ أكثر تطوراً لحراك السادس عشر والسابع عشر من يناير بولاية الخرطوم ، وإمتداد لمظاهرات (...)

الثورة أو الفوضى 2018-01-23 21:11:32 بقلم : سلمى التجاني بقيت حرامي، هذه العبارة قالها فتىً يبيع مناديل الورق على ( الاستوبات ) وهو يخبر صديقته أنه لم يستطع شراء أبسط مستلزمات اسرته التي يعولها من طماطم ورغيف فاضطر لسرقة دقيق من إحدى البقالات. هذا الفتى (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

منظومة قوانين النظام العام.. ادوات للقمع والهيمنة الشمولية 2017-12-28 17:49:16 المجموعة السودانية للديمقراطية أولا منظومة قوانين النظام العام: ادوات للقمع والهيمنة الشمولية قوانين النظام العام، هي منظومة مواد قانونية يتضمنها القانون الجنائي السوداني بالإضافة الي ما يعرف بقانون سلامة المجتمع والذي صدر (...)

ورقة د. غازي صلاح الدين العتباني في ورشة عمل الانتخابات ومستقبل الممارسة السياسية بعنوان "آفاق الممارسة السياسية في السودان" 2017-12-08 14:32:35 بسم الله الرحمن الرحيم آفاق الممارسة السياسية في السودان "تحديات الإصلاح السياسي في السودان بتصويب نحو إصلاح الحركة السياسية الحزبية" بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده على نعمه التي لا تعد، ونسأله أن يجمعنا على الهدى ويدلنا (...)

*قوى الإجماع الوطني* 2017-02-25 15:18:35 *بيان مهم* *قوى الإجماع الوطني* ظلت قوي الإجماع الوطني تراقب المخطط الدولي الذي تقوده الوﻻيات المتحدة الأمريكية عبر الإتحاد الأفريقي وآليتة المسماة رفيعة المستوي ، التي يترأسها أمبيكي ، والتي تعمل من أجل فرض التسوية (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2018 SudanTribune - All rights reserved.