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ملحق عسكري أميركي جديد يتسلم مهامه في الخرطوم

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الخرطوم 25 مارس 2019- تسلم الملحق العسكري الأميركي الجديد لدى السودان مهامه رسميا بعد تقديمه أوراق اعتماده لرئيس الأركان المشتركة كمال عبد المعروف في الخرطوم الاثنين.

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رئيس الأركان المشتركة استقبل الملحق الأميركي الجديد ..25 مارس 2019 (سونا)

ونقلت وكالة السودان للأنباء أن عبد المعروف التقى المقدم شين كوركوران الذي أوكلت اليه مهام الملحقية العسكرية في السفارة الأميركية بالخرطوم.

وأضافت "أكد كمال عبد المعروف على أهمية واستراتيجية العلاقة مع الولايات المتحدة وحرص السودان على تطبيعها وتطويرها في الاتجاه الذي يخدم المصالح المشتركة بين البلدين في إطار القيم الإنسانية والتعاون البناء والاحترام المتبادل وبالقدر الذي يسهم في تعزيز الأمن والسلم الدوليين".

شار الى أن وجود السودان على لائحة الدول الراعية للإرهاب، بمنع التعاون العسكري المباشر بين البلدين، حيث لا زال موضوعا على اللائحة السوداء التي أدرج فيها بالعام 1997، برغم اعتراف المسؤولين الأميركيين بتعاون الخرطوم في مكافحة الإرهاب.

وقال رئيس الأركان المشتركة إن بلاده تتطلع الى أن يفضي الحوار بين البلدين إلى رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وأن تتصل جهود الملحق العسكري الجديد في هذا الإطار لإكمال ما بدأه سلفه لتحقيق الأهداف المنشودة.

من جانبه أمن الملحق العسكري المقدم كوركوران على أهمية العلاقة بين البلدين مشيراً إلى الواجبات الكثيرة التي تنتظره ووعد ببذل كل جهد ممكن لتعزيزها والسعي في إكمال مساراتها.

وفي منتصف مارس من العام 2017 قررت الحكومة السودانية إعادة فتح ملحقيتها العسكرية بسفارتها في الولايات المتحدة، عقب أكثر من 28 عاما على اغلاقها، وجاءت الخطوة بعد أسابيع من تسمية واشنطن ملحقا عسكرية وصل الخرطوم وباشر مهامه على الفور.



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