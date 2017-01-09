 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الاثنين 9 كانون الثاني (يناير) 2017

ملك الأردن يدعو البشير للقمة العربية في عمان

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 9 يناير 2017 ـ تلقى الرئيس السوداني عمر البشير دعوة من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين للمشاركة في القمة العربية بعمان في 29 مارس القادم.

JPEG - 13.5 كيلوبايت
الرئيس عمر البشير يقود وفد السودان لمنتدى (تانا)- ارشيف

وينتظر أن تسبق القمة واعتبارا من 23 مارس اجتماعات تحضيرية سياسية واقتصادية وفنية على المستويات الوزارية والمندوبين الدائمين وكبار المسؤولين.

وأعلن الأردن في 24 أكتوبر أنه قرر استضافة القمة العربية المقبلة بعد اعتذار اليمن عن ترؤس الدورة الثامنة والعشرين لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة.

وتسلم الرئيس البشير رسالة خطية من الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية تتعلق بدعوته للمشاركة في القمة العربية نهاية مارس المقبل، كما تضمنت الرسالة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها.

والتقى جواد العناني مبعوث ملك الأردن نائب رئيس الوزراء الأردني للشؤون الاقتصادية، الرئيس السوداني بالقصر الرئاسي في الخرطوم يوم الإثنين.

وأكد البشير حرص الحكومة على تعزيز العلاقات الثنائية بين الخرطوم وعمان ودفعها إلى الأمام بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين.

ولفت العناني في تصريحات صحفية عقب لقاء البشير إلى "دور السودان الفاعل والريادي تجاه قضايا المنطقة نظراً لموقعه الجغرافي المتميز".

وقال إن القمة العربية القادمة تهدف إلى وضع استراتيجية عربية، موضحا "أن الأمة العربية بحاجة إلى موقف عربي موحد يتطلب العمل العربي المشترك للتصدي للمشكلات الراهنة".

وأضاف أن الإرهاب الذي يتغذى ويعيش في مناخ البطالة هو أحد هذه المشكلات لافتاً إلى أن العلاقات العربية الأفريقية ستجد حظها في أعمال القمة العربية خاصة وأن المنطقة شهدت قضايا وتحديات لم تشهدها ولم يسبق أن واجهتها.

إلى ذلك قال العناني إنه تم الاتفاق على عقد اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين في فبراير المقبل والتي وصفها بأنها ستكون "فاتحة خير لمزيد من العلاقات".

وأشار إلى أنه أيضا تم الاتفاق على أن يكون ميناء العقبة في الأردن نقطة انطلاق الصادرات السودانية لأوروبا بينما يكون ميناء بورتسودان نقطة انطلاق الصادرات الأردنية لأفريقيا.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

اما آن للإمام ان يستجم 2017-01-09 15:14:28 يقلم : علي السيد ليس المقصود بالإمام هنا السيد الصادق المهدي ، فهذا أمام من نوع آخر ، انما اقصد به رئيس الجمهورية ،حيث يطلق علي رأس الدولة في الفقه الإسلامي مفردات كثيرة الخليفة - أمير المؤمنين - الإمام ، فإمامنا منذ (...)

ايتها السودان الستينية: 2017-01-08 06:57:19 كيف تسلل اللصوص في سرقة استقلالك و عبثوا به بكرنفالات كاذبة. ؟؟؟ علي ترايو ● كيف هو مستقل حقا استقلالك المحتفل به ؟ ● ما هو المبرر الأخلاقي و الحجة القانونية و السند السياسي الذي تتكئ عليها الحكومة في فعلها للاحتفال في (...)

علي عثمان .. الفريد و المُدهش 2017-01-05 07:20:33 بابكر فيصل بابكر boulkea@gmail.com قلتُ في مناسبةٍ سابقة أنَّ أحد تعريفات الطب النفسي لحالة "الإنكار" يتمثل في أنها إحدى الوسائل التي يستخدمها العقل لحماية الجسم وحماية النفس من بعض "الحقائق البغيضة" وهى أيضاً تمثل آلية (...)


المزيد

فيديو


أخر التحاليل

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)

تفكُّك الدَّولة السُّودانية: السِّيناريو الأكثر تَرجيحاً

2013-02-10 19:52:47 بقلم د. الواثق كمير kameir@yahoo.com مقدمة 1. تظل الأزمات السياسية المتلاحقة هي السمة الرئيس والمميِّزة للفترة الانتقالية منذ انطلاقها في يوليو 2005، في أعقاب إبرام اتفاقية السلام الشامل بين حكومة السودان ممثلة في حزب (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)

بيان لحركة (الإصلاح الآن) حول تعرفة المياه 2016-02-19 21:41:21 سلطة المؤتمر الوطني، ووجبة اخري من رفع الدعم الذي اصبح لا يري بالعين المجردة بعد ان تخلت الدولة عن دورها الأساس في توفير الحياة الكريمة للمواطن المسحوق فما ان مرر البرلمان زيادة غاز الطبخ جبرا وليس اختيارا ، هاهم الان نواب (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2017 SudanTribune - All rights reserved.