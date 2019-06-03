12 قتيل على الأقل في هجوم لـ(الدعم السريع) على مقر الإعتصام

الخرطوم 3 يونيو 2019- فضت قوات من (الدعم السريع) فجر الإثنين الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش السوداني في الخرطوم وأطلقت زخات كثيفة من الرصاص ما ادى لمقتل 12 وإصابة عدد كبير من الشباب المعتصمين حسب تقارير أولية.

جثث مسجاة لعدد من ضحايا مجزرة ميدان الإعتصام ..3 يونيو 2019 (مواقع تواصل)

وبدأت عملية فض الاعتصام مع بزوغ الفجر عندما قامت قوات "الدعم السريع" بإطلاق النار على المعتصمين وإحراق الخيم الموجودة في ساحة الاعتصام.

وحمّل تجمع المهنيين في بيان له المجلس العسكري الانتقالي المسؤولية كاملة عما حدث ودعا إلى إعلان العصيان المدني الشامل لإسقاط المجلس، كما دعا المواطنين إلى الخروج للشوارع وتسيير المواكب وإغلاق الشوارع والجسور والمنافذ.

وقال البيان "نحن نحمل المجلس العسكري الانقلابي مسؤولية أمن وسلامة المعتصمين ونؤكد أن أي نقطة دم تسيل سيحاسب عليها كل أفراد المجلس العسكري، وأن لنا خطواتنا الثورية السلمية في مواجهة هذا التصعيد الذي يستهدف إجهاض الثورة وتمييع أهدافها".

ودعا البيان "الشرفاء من ضباط وضباط صف وجنود قوات شعبنا المسلحة للقيام بمهامهم في حماية أهلنا الثائرين العزل وحماية، والتصدي بحزم للمليشيات التي تستبيح دماء وحرمات أهلنا في الشوارع."

وأفاد شهود عيان من مقر الاعتصام أن قوات الجيش المتواجدة أمام القيادة العامة كانت تقف متفرجة ولم تتدخل أثناء إقدام قوات الدعم السريع على استخدام العنف في مواجهة المدنيين العزل.

وأطلق المدير الطبي لمستشفى رويال كير نداء لجميع الاطباء والكوادر الطبية بالتوجه فورا للمستشفي قائلا ان "الوضع خطير ولا يوصف".

وأفادت تقارير لاحقة إن قوات نظامية فرضت حصارا على هذا المشفى.

وقالت لجنة الأطباء المركزية إن قوات نظامية أطلقت النار داخل مستشفى شرق النيل.