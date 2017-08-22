مليشيات ليبية تحتجز سودانيين وتشترط دفع فدى مالية

الفاشر 22 أغسطس 2017 ـ احتجزت مليشيات ليبية عددا من السودانيين داخل الأراضي الليبية بينهم سبعة من أبناء الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور غربي السودان وطالبتهم بدفع فدى مالية نظير إطلاق سراحهم.

أجانب كانوا في طريقهم إلى ليبيا عبر الصحراء شمال غرب الفاشر عاصمة شمال دارفور ـ 26 أكتوبر 2016 "سودان تربيون"

وأبلغ أحد المعتقلين ـ فضل حجب اسمه خوفا من تصفيته من قبل خاطفيه ـ "سودان تربيون" أن العشرات من السودانيين بينهم سبعة أشخاص من الفاشر اعتقلتهم مليشيات عسكرية داخل الأراضي الليبية وطلبت منهم فدية مقابل الإفراج عنهم.

وقال "سمحوا لنا بالاتصال مع ذوينا بغرض إرسال مبالغ مالية لإطلاق سراحنا مقابل خمسين ألف جنيه سوداني للفرد (نحو 2300 دولار)".

وأكد أحد أقرباء المعتقلين بالفاشر ـ يدعى علي سليمان ـ لـ "سودان تربيون" أن ابنهم ومعه ستة آخرين من أبناء الفاشر اتصلوا عليهم وأبلغوهم بالواقعة.

وتابع "ذهبوا إلى ليبيا الأسبوع الماضي ولكن تفاجأنا باعتقالهم ومطالبتهم بدفع فدية نظير إطلاق سراحهم".

وفي يونيو الماضي أفادت تقارير إخبارية غير مؤكدة بأن السلطات الليبية اعتقلت 250 مهاجرا سودانيا معظمهم من أبناء كتم في منطقة "أم الأرانب"، واطلقت سراح بعضهم الذين اتجهوا الى مدينة سبها حيث اعتقلتهم مليشيات طالبتهم بدفع فدية مقابل اطلاق سراحهم.