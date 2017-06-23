مليشيا قبلية تختطف 16 مسافرا بجنوب دارفور

نيالا 23 يونيو2017 ـ اختطفت مليشيات قبلية، الخميس، 16 مسافرا بمنطقة "كتور" التابعة لمحلية شرق الجبل بولاية جنوب دارفور، ورهنت اطلاق سراحهم باستعادة إبل نهبها متمردون من حركة عبد الواحد نور وصعدوا بها الى قمة جبل مرة.

وقال العمدة في قبيلة الفور محمد حسن أبكر إن مليشيات من رعاة الإبل نصبوا كمينا لسيارة "لاندروفر" كانت تقل 16 مسافرا بمنطقة "كتور" واقتادوهم الى جهه غير معروفة.

وأضاف العمدة أن الخاطفين رهنوا اطلاق سراح المواطنين باستعادة 85 رأسا من الإبل قام بنهبها المتمردين، وأكد أن المخطوفين مجرد مدنيين عزل ليس لديهم أي علاقة بالماشية المنهوبة مشيرا الى أن مسؤولية استعادة الإبل تقع على عاتق حكومة الولاية.

وطالب العمدة المليشيات المسلحة باطلاق سراح المخطوفين فورا محذرا من إلحاق أي أذى بهم، ودعا حكومة الولاية الى تحمل مسؤوليتها في تحرير الرهائن.