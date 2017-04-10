مليون دولار من اليابان دعماً للخدمات الجوية الإنسانية بالسودان

الخرطوم 10 أبريل 2017 ـ أعلن برنامج الأغذية العالمي، الإثنين، تسلمه نحو مليون دولار، من اليابان دعماً للنقل الجوي للمساعدة الإنسانية بالسودان.

شعار برنامج الغذاء العالمي

وقال البرنامج في بيان تلقته (سودان تربيون)، إن المساهمة لأجل الاستمرار في تقديم خدمات جوية آمنة وموثوق بها للمجتمع الانساني من خلال الخدمات الجوية الإنسانية التابعة للأمم المتحدة.

وأكد أن المساهمة تمكن العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية من السفر إلى مواقع نائية ومناطق يصعب الوصول إليها في مختلف أنحاء دارفور وفي وسط وشرقي السودان.

وتأسست خدمات الأمم المتحدة للنقل الجوي للمساعدة الإنسانية في السودان في عام 2004، ويتم تشغيلها بواسطة لجنة توجيهية تضم ممثلين من وكالات الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية ومانحين ولكنها تدار مباشرة من قبل برنامج الأغذية العالمي بالسودان.

وقال السفير الياباني، في الخرطوم، هديكي إيتو، إن خدمات الأمم المتحدة للنقل الجوي للمساعدة الإنسانية هي من الخدمات الضرورية لكل من المحتاجين ومجتمع الإغاثة الانسانية، مضيفاً "من دونها سيكون الأمر في غاية الصعوبة للاستمرار في العون الانساني للمحتاجين الذين يعيشون في مناطق نائية".

وأوضح أن اليابان أحد أهم المانحين لخدمات الأمم المتحدة للنقل الجوي حيث ساهمت بإجمالي 10.7 ملايين دولار خلال السنوات الخمس الماضية من أجل دعم الخدمات الجوية الإنسانية.

وأشار إلى أن المساهمات تمكن برنامج الأغذية العالمي من تقديم المساعدة التي يحتاجها بشدة غير الآمنين غذائياً في مختلف أنحاء السودان.

من جهته اعرب المدير القطري وممثل برنامج الأغذية العالمي بالسودان، ماثيو هولينغورث، عن امتنانه لحكومة وشعب اليابان لدعمهما المستمر للعمليات الخاصة بالبرنامج في السودان.

وأكد أن المساهمة تضمن استمرار الخدمات الجوية الإنسانية بالأمم المتحدة في نقل العاملين بمجال الإغاثة الانسانية إلى المناطق التي يحتاج فيها الأشخاص الأشد ضعفاً المساعدة في مختلف أنحاء البلاد.

وطبقاً للبيان فإن إجمالي عدد ساعات الطيران لخدمات الأمم المتحدة للنقل الجوي للمساعدة الإنسانية، بلغ في عام 2016 حوالي 4,280 ساعة، قدمت خلالها خدمات ضرورية إلى 22,158 مسافر من 78 منظمة تشمل العاملين بالأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ومسؤولي الحكومة وممثلي المانحين والدبلوماسيين.

وتابع "نقلت أيضاً 120 طناً من البضائع الخفيفة وقامت بنحو 13 عملية للإجلاء الطبي".

وتمتلك خدمات الأمم المتحدة للنقل الجوي في السودان حالياً أسطول من 5 طائرات تتضمن طائرتين ثابتتي الجناحين وثلاث طائرات مروحية.

وتقدم الطائرتان ثابتتا الجناحين خدمات النقل الجوي من الخرطوم إلى عواصم ولايات دارفور الثلاثة، بينما تقوم الطائرات المروحية بتسهيل سفر موظفي الإغاثة الانسانية إلى المناطق التي لا يمكن الوصول إليها عن طريق البر إما بسبب انعدام الامن او لرداءة الطرق.