مليون يورو من ايطاليا لتعزيز حماية الأطفال في السودان

الخرطوم 30 أغسطس 2017- قدمت الحكومة الإيطالية، مليون يورو لدعم الأطفال المعرضين للخطر في السودان بالتركيز على الخرطوم والولايات الشرقية.

أطفال يلهون في مخيم (كلما) للنازحين بنيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور ـ صورة لـ (سودان تربيون)

ويجئ الدعم تحت مبادرة "الاستجابة المتكاملة لحماية الأطفال المهجورين،والأطفال المتنقلين في الخرطوم والولايات الشرقية"، والممولة من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي لتنفذ بواسطة (اليونيسيف) بالتآزر مع مكتب االوكالة في الخرطوم.

وقال بيان للسفارة الإيطالية تلقته (سودان تربيون) إن المبادرة تهدف من جهة إلى تعزيزنظام حماية الأطفال الذين يعبرون الحدود ويمكن ان يتأثروا بديناميكيات الهجرة والاتجار، ومن جهة أخرى،يرمي البرنامج إلى تحسين ظروف معيشة الأطفال المهجورين،بمن فيهم المعوقون الذين يقيمون في دارالأيتام (المايقوما) بالخرطوم، فضلا عن تعزيز نظام الرعاية البديلة ونظام الكفالة (التبني الإسلامي) في الخرطوم ومحليتي بورتسودان وطوكر بالبحر الاحمر ، شرق السودان.

وأضاف " المبادرة في تضافر كامل مع المبادرات الأخرى للوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي في السودان،وكذلك مع استراتيجيات السلطات السودانية،بالتزام قوي في قطاع حماية الطفل" .

ونقل البيان عن القائم بالأعمال الأيطالية في السودان فاليرياروماري قولها "إن المجموعات المعرضة للخطر تمثل أولوية ضمن استراتيجية التعاون الإيطالي في السودان".

واعتبرت المبادرة دليل جديد على التزام إيطاليا المتزايد بحماية حقوق الأطفال وتعزيزها.

وتابعت " من المهم العمل بالتآزر مع جميع أصحاب المصلحة المهتمين والملتزمين بضمان حياة أفضل للأطفال".

من جهته شدد ممثل اليونيسف في السودان، عبدالله فاضل على أهمية إشراك منظمات المجتمع المدني".

وامتدحت الأمين العام للمجلس الوطني لرعاية الطفولة سعاد عبدالعال،، اسهامات حكومة إيطاليا والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي كما أثنت على جهود ( اليونيسيف) المبذولة في تنفيذ المشروع.