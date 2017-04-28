ممثلون لامبيكي يبدأون مشاورات بالخرطوم حول عمليتي السلام والحوار

الخرطوم 28 أبريل 2017 ـ بدأ ممثلون لرئيس الآلية الأفريقية الرفيعة ثابو امبيكي مشاورات في الخرطوم مع مسؤولي الحكومة والمعارضة السودانية حول مسار المفاوضات وعملية السلام بأديس أبابا والحوار الوطني.

ميادة سوار الدهب مع مسؤولي الاتحاد الأفريقي ـ (إرشيف)

وتأتي المشاورات التي بدأت منذ يوم الخميس بعد مباحثات عقدتها الآلية الأفريقية الرفيعة بأديس أبابا مع الحركة الشعبية ـ شمال.

وابتدر كل من السفير محمود كان ممثل الاتحاد الأفريقي وليسان جوهانس ممثل منظمة "إيقاد" بالخرطوم، سلسلة من اللقاءات برئيس الوفد الحكومي للمفاوضات إبراهيم محمود، وذلك بتوجيه من ثابو امبيكي.

والتقى كان وجوهانس بوفد من الحزب الليبرالي برئاسة ميادة سوار الدهب لشرح تطورات الوضع بأديس أبابا ومسار المفاوضات والعملية السلمية بالكامل وتأجيلها إلى يوليو القادم.

وأكدت ميادة لـ "سودان تربيون" أهمية فتح المسار الإنساني وقدمت لممثلي الاتحاد الأفريقي و"إيقاد" عدة مقترحات عملية لإحداث إختراق في المفاوضات على أن يتم عرضها للوفد الحكومي ووفد الحركة الشعبية.

وذكرت أنه تم التأكيد أثناء اللقاء على ضرورة الضغط على جميع الأطراف بمقترحات عملية تسهم في فك الخناق السياسي داخليا وخارجيا للوصول إلى سلام مستدام وعادل وشامل.

وتناول الاجتماع طرق انفاذ مخرجات الحوار وما تم بشأنها وتأثيرها على مسارات التفاوض المختلفة وأبدت ميادة مخاوفها من عدم إنفاذها بالشكل الذي يحقق مقاصده مشيرة إلى ضعف الآلية التنسيقية لإنفاذ مخرجات الحوار والتعجل في إخراج حكومة غير متوافق حولها.

وتابعت قائلة "هذا يفاقم عدم ثقة الممانعين في امكانية وجود حل سياسي من الداخل، بالرغم من مراهنة الحزب على التوصيات الجيدة التي خرجت من قاعة الصداقة".

وكان الحزب الليبرالي انضم إلى الوثيقة الوطنية الناتجة عن الحوار الوطني في مارس الماضي، إلى جانب انضمام تحالف قوى المستقبل للتغيير بقيادة غازي صلاح الدين العتباني.

في ذات السياق أكد المتحدث باسم تحالف قوى المستقبل حسن محمد احمد ابراهيم أن كل من السفير محمود كان، والسفير ليسان يوهانس، التقى التحالف برئاسة غازي صلاح الدين العتباني، في مقر حركة "الإصلاح الآن".

وأوضح محمد أحمد "أن اللقاء في إطار اللقاءات بالقوى السياسية المختلفة، للتنوير والاستماع للآراء المختلفة حول العملية السياسية في السودان"، منوها إلى أن تحالف قوى المستقبل قدم شرحاً كاملاً، ومقترحات حول مسار الحوار "ليكون حقيقيا ومحايدا".

وينتظر أن تشمل اللقاءات اللجنة العليا لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني ورئيس حزب الأمة وتحالف "نداء السودان" بالداخل الصادق المهدي.